Zhou et Daruvala s'engagent en F3 Asie

Disputée du 29 janvier au 20 février prochains avec 15 courses sur l'Autodrome de Dubaï et le Circuit de Yas Marina, la F3 Asie jouit déjà d'un beau plateau avec 21 pilotes officialisés à ce jour et d'autres à confirmer prochainement.

Parmi eux, on retrouvera deux pilotes de Formule 2 : Guanyu Zhou, sixième avec UNI-Virtuosi l'an dernier, et Jehan Daruvala, douzième avec Carlin, dont on sait déjà qu'il restera au sein de l'écurie britannique cette année. Au Moyen-Orient, ils vont courir pour Prema et Mumbai Falcons respectivement.

Bien entendu, les points de Super Licence représentent un enjeu majeur, comme l'an dernier, puisque les pilotes peuvent cumuler les unités d'un championnat hivernal avec celles de leur compétition principale sur la même année. Dix-huit points très convoités seront effectivement attribués au Champion.

Un tel résultat pourrait grandement rapprocher Zhou, titulaire de 18 points grâce aux deux dernières saisons, des 40 unités nécessaires pour être éligible à la Super Licence. Le protégé de Renault n'est pas le seul dans ce cas, puisque Daruvala, poulain de Red Bull, jouit encore des 20 points qu'il a marqués avec sa troisième place en FIA F3 il y a deux ans.

D'autres membres d'académies de Formule 1 seront présents, comme Dino Beganovic (Ferrari), troisième de F4 Italie l'an dernier, chez Prema, ainsi qu'Ayumu Iwasa, nouvelle recrue du Red Bull Junior Team et Champion en titre de F4 France, avec Hitech GP.

Lire aussi : Red Bull recrute le Champion de F4 France

Il y aura également une certaine représentation féminine, avec Irina Sidorkova, 17 ans, qui est chez Evans GP pour préparer ses débuts en W Series, et Amna Al Qubaisi, 20 ans, qui est engagée chez Prema… aux côtés de son père Khaled Al Qubaisi. L'Émiratie a participé à 39 courses de F4 Italie sans marquer le moindre point de 2018 à 2019, mais a remporté une manche de F4 Émirats Arabes Unis en lever de rideau du Grand Prix d'Abu Dhabi 2019.

Côté tricolore, on dénombre déjà trois engagés avec Isack Hadjar (Evans GP), Alexandre Bardinon et Pierre-Louis Chovet (tous deux chez Pinnacle Motorsport). Hadjar a notamment pris la troisième place de F4 France en 2020 avec trois victoires dans les six dernières courses, tandis que Chovet s'est classé sixième de Formule Régionale. Bardinon, lui, a fini 16e d'Euroformula Open, bon dernier des pilotes ayant disputé toutes les courses.