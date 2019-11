Après avoir disputé la saison inaugurale des W Series – qu’elle a conclu au sixième rang du championnat -, Fabienne Wohlwend a retrouvé le Ferrari Challenge en fin d’année, pour les dernières manches du Trophée Pirelli Europe, au volant de la Ferrari 488 Challenge de l’équipe Octane 126.

Le week-end dernier, le circuit du Mugello accueillait les concurrents des différents championnat du Ferrari Challenge dans le monde. Il y a un an, Fabienne Wohlwend avait décroché la victoire dans la finale mondiale du Trofeo Pirelli en catégorie AM. Désormais catégorisée Pro, la jeune pilote du Liechtenstein s’attendait à un meeting compliqué pour aller décrocher la victoire.

Après avoir décroché deux sixièmes places lors des deux dernières manches de la saison du Trophée Europe, la pilote de la Ferrari #5 se présentait le dimanche au départ de la finale mondiale du Trofeo Pirelli.

Huitième des qualifications, elle prenait un bon départ qui lui permettait de se hisser à la cinquième place, avant d’entamer une dure bataille face à Louis Prette et Thomas Neubauer pour le gain de la quatrième place. Après plusieurs passes d’armes, Wohlwend gardait l’avantage sur ses adversaires, et coupait la ligne d’arrivée au quatrième rang, la course étant remportée par l’ancien pilote de Formule E, le Britannique Adam Carroll.

"C’est une saison 2019 qui vient de se conclure", a expliqué Fabienne Wohlwend à Motorsport.com. "J’ai eu la chance cette année de disputer deux séries différentes. Nous savions qu’il ne serait pas facile d’aller chercher la victoire en catégorie Pro, je suis donc très satisfaite de cette quatrième place lors des finales mondiales Ferrari."

Fabienne Wohlwend sera à nouveau au départ du championnat W Series en 2020.