Quand Albon s'est cassé la clavicule... en prêtant son vélo à Russell

En 2017, Alexander Albon débarquait en Formule 2 après avoir été vice-champion de GP3 derrière un certain Charles Leclerc. L'Anglo-Thaïlandais est resté dans la même écurie, ART Grand Prix, à l'échelon supérieur, mais sa saison ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Albon a conclu les six premières courses de l'année dans le top 6, mais a ensuite eu un accident de VTT alors qu'il s'entraînait avec son ami George Russell ; ce dernier, également pilote ART, était alors prétendant au titre GP3.

"Nous avions le même entraîneur", narre Albon dans le podcast My Big Break du magazine Motor Sport. "[George] venait tout le temps, nous mangions ensemble à midi et le soir, il faisait presque partie de la famille. Nous étions allés faire du vélo en forêt et les freins arrière ne marchaient pas sur mon second vélo. Cela ne changeait pas grand-chose pour moi car j'utilisais mon vélo principal. Je dirais que George n'est pas le meilleur cycliste au monde, je faisais plus de vélo que lui, alors je lui ai dit : 'George, prends le bon vélo, je vais prendre celui sans freins arrière', et je croyais que ça irait."

"Nous sommes allés dans un nouvel endroit, ce qui est toujours un petit peu dangereux, mais ça m'avait l'air d'aller. Nous ne nous en sommes pas rendu compte à ce moment-là, mais nous descendions une piste équestre, et il y avait un saut pour chevaux : un arbre avec une grosse souche et des branches qui étaient en travers du chemin. Derrière la branche, il y avait un énorme dénivelé. Quand j'ai vu ça, j'ai paniqué. J'ai tapé sur les freins. Et évidemment, mon frein arrière n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé à faire cette sorte de saut périlleux par l'avant. J'ai atterri sur ma clavicule, je l'ai cassée."

Alexander Albon (ART Grand Prix)

Albon a été contraint de manquer le meeting de Bakou, où il a été remplacé par Sergey Sirotkin. Les bons résultats se sont raréfiés, et il n'a marqué que 49 points lors des sept derniers rendez-vous, contre 37 sur les trois premiers. Cependant, le nouveau pilote Williams est convaincu qu'un accident s'est produit avec sa monoplace en Azerbaïdjan.

"À ce jour, je ne le sais pas vraiment, mais j'en suis quasiment sûr : celui qui m'a remplacé a eu un accident. Un assez gros accident, dans le secteur du château. Et a eu ces dégâts", affirme Albon, bien qu'il n'y ait pas de trace d'un tel incident. "J'ai alors connu une saison horrible. Je continue de croire qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la voiture après l'accident. Elle n'a plus jamais été la même."

"Je crois que j'étais troisième du championnat avant l'incident [sixième, ndlr] et j'ai fini absolument nulle part [dixième]. Pour moi, dans un top team, c'était accablant. Et en même temps, ce n'était pas assez bon. Et à ce stade, vous savez, je n'avais pas le budget pour recommencer. Retour à la case départ. Je retrouvais ce sentiment comme quoi je n'allais pas pouvoir courir."

En effet, faute de budget suffisant, Albon a dû compter sur la confiance de Jean-Paul Driot pour retrouver un baquet chez DAMS, et il en a particulièrement bien récompensé l'écurie avec la troisième place du championnat en 2018, même s'il a ensuite délaissé à la dernière minute le projet Formule E que lui proposait la structure sarthoise pour rejoindre la Formule 1.