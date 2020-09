Alesi quitte HWA pour remplacer Matsushita chez MP Motorsport

Giuliano Alesi va quitter HWA et disputer la fin de saison 2020 de F2 avec l'écurie MP Motorsport, en remplacement de Nobuharu Matsushita.

Le Français a fait ses débuts en Formule 2 avec Trident l'an passé, terminant 15e du classement pilotes avec comme meilleur résultat une cinquième place. Cette saison, il a été aligné par l'écurie HWA aux côtés du vétéran de la discipline, Artem Markelov. Son meilleur résultat date pour l'instant de la toute première course de la saison, en Autriche, où il a franchi la ligne d'arrivée au sixième rang.

Depuis, les déconvenues se sont enchaînées pour le pilote de 21 ans et fils de l'ancien pilote Ferrari et Benetton de F1 et vainqueur de Grand Prix Jean Alesi, qui n'a signé qu'un seul autre top 10, en Hongrie. Malgré cela, il devance Markelov au classement, avec huit points contre cinq pour le Russe.

À partir de la manche de Sotchi, ce week-end, Alesi va faire équipe avec Felipe Drugovich chez MP Motorsport, en remplacement de Nobuharu Matsushita. L'équipe a ainsi indiqué, au sujet du Japonais, qu'il avait "décidé de relever de nouveaux défis ailleurs" et qu'ils "se séparent en bons termes et se souhaitent beaucoup de succès pour l'avenir".

"Je suis super content, excité et avant tout motivé pour travailler avec MP et de débuter cette nouvelle aventure en Formule 2", a déclaré Alesi. "Je suis donc vraiment impatient d'être à Sotchi, de monter dans la voiture et de débuter." Le Français terminera la saison avec l'équipe, lors de la double manche de Bahreïn.

Interrogé sur la raison de ce changement, Jean Alesi a déclaré à Motorsport.com : "Quand j'ai vu cette occasion, avec le départ de Matsushita, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une bonne opportunité pour donner à Giuliano la chance de finir l'année sur une bonne note, avec une équipe qui s'est avérée capable de gagner cette année, et de se montrer un petit peu plus à l'avant de la grille."

HWA a de son côté annoncé que ce serait Jake Hugues, en provenance du championnat F3, qui remplacerait Alesi.