Filmé à 179 km/h en ville, Amaury Cordeel a perdu son permis

Mauvaise nouvelle pour Amaury Cordeel. Le tribunal de police de Termonde, au nord-ouest de Bruxelles, a reconnu le pilote belge coupable d'avoir commis un excès de vitesse dans sa ville natale de Tamise le 1er décembre 2020, rapporte le média belge HLN. Cordeel avait publié sur TikTok une vidéo dans laquelle il roulait à pas moins de 179 km/h dans la Hogenakkerstraat, une rue excentrée de 2,6 km comportant une portion sans réel virage de 1,6 km, néanmoins limitée à 50 km/h.

Cordeel avait déjà été accusé d'avoir roulé à plus de 300 km/h sur autoroute après avoir partagé une autre vidéo dans une Audi ayant dépassé cette vitesse, mais il avait nié avoir été au volant. Cette fois, il a été condamné par le tribunal de police à 3600 € d'amende et a perdu son permis de conduire. Il pourra le repasser dans six mois.

Cette nouvelle survient alors que le pilote de 20 ans a été confirmé par l'écurie Virtuosi aux côtés de Jack Doohan pour son line-up 2023 ; ce sera sa deuxième campagne dans l'antichambre de la Formule 1. Cette saison, le pilote Van Amersfoort a marqué 26 points, tous lors des cinq dernières courses de l'année après une campagne globalement difficile lors de laquelle il a été suspendu pour le meeting de Silverstone après avoir accumulé douze points de pénalité sur sa licence.

Contrairement à la règle existant en Formule 1, les pilotes de F2 ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire valide ; cela permet à des pilotes tels que Théo Pourchaire il y a deux ans ou encore Oliver Bearman, engagé par Prema à 17 ans pour 2023, de faire leurs débuts dans la discipline avant même leur majorité.

Cependant, compte tenu de l'accent mis sur la sécurité routière par la FIA, la place de Cordeel pourrait-elle être en danger ? Bruno Michel, PDG de la Formule 2, n'était précédemment pas informé de la sanction infligée au Belge et a donc préféré rester prudent.

"J'apprends ce que vous me dites à l'instant !" a répondu Michel lorsqu'il lui a été demandé si la perte du permis de conduire pour excès de vitesse pourrait entraîner des conséquences sportives. "C'est probablement quelque chose qui devra faire l'objet de discussions avec la FIA, pour voir comment gérer ça et s'il faut faire quelque chose de spécial. Nous ne pouvons pas ignorer ce fait, c'est certain. Je ne peux pas vraiment répondre à votre question, mais c'est quelque chose dont nous devons absolument discuter avec la FIA, pour voir comment gérer ça."