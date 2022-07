Armstrong domine une course calme devant Pourchaire

De la pole position à la victoire. La grille inversée a offert un succès aisé à Marcus Armstrong ce samedi au Red Bull Ring, le pilote Hitech ayant transformé l'essai sans coup férir pour signer son troisième succès en Formule 2, son second de la saison.

Principal rival de Felipe Drugovich au championnat, Théo Pourchaire fait la bonne opération en lui reprenant deux petits points grâce à la deuxième place mais reste relégué à 40 longueurs au général. De surcroît, les infractions du pilote ART aux limites de la piste n'ont pas manqué d'être remarquées par les commissaires.

Troisième sur la grille de départ, Richard Verschoor a dégringolé derrière Jack Doohan, Felipe Drugovich et Jüri Vips en début de course. C'est ainsi l'Australien qui complétait le podium sur les talons d'un Pourchaire prudent pour éviter toute pénalité liée aux limites de la piste. Suivait le leader du championnat, auteur du meilleur tour en course. Logan Sargeant et Ayumu Iwasa ont inscrit les dernières unités disponibles, septième et huitième respectivement.

Parmi les habitués des avant-postes, Liam Lawson a connu une course noire, n'étant pas parvenu à s'élancer pour le tour de formation avant d'être contraint à l'abandon peu avant la mi-course, provoquant une intervention de la voiture de sécurité qui n'a pas changé grand-chose.

Red Bull Ring - Course Sprint