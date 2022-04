Armstrong résiste à Daruvala pour la victoire

Cette Course Sprint de Formule 2 n'a pas été la plus animée qui soit, mais Marcus Armstrong n'en aura cure : il a remporté sa seconde victoire dans la discipline, la première de la saison.

C'est au départ qu'Armstrong a pris la tête, tirant profit du départ raté du poleman Logan Sargeant, qui a rétrogradé au cinquième rang derrière le Néo-Zélandais ainsi que Jehan Daruvala, Dennis Hauger et Roy Nissany.

Nissany allait justement jouer le rôle de bouchon dans le peloton, laissant les trois premiers s'envoler. Daruvala a un temps mis la pression à Armstrong, mais ce dernier s'est néanmoins imposé sans trop de souci devant les deux protégés de Red Bull.

Derrière eux, Nissany a tenu bon pour la quatrième place, trouvant même plus de rythme en fin d'épreuve, devant Felipe Drugovich, qui a doublé Sargeant dans l'avant-dernier tour ; le Brésilien marque plus de points que tous ses rivaux directs au championnat. Ralph Boschung, lui, occupait le sixième rang lorsqu'il a semblé subir un problème technique et a été contraint à l'abandon. Suivait ainsi au classement Théo Pourchaire, le Français n'ayant pas tiré son épingle du jeu au premier tour depuis la quatrième place sur la grille de départ. Liam Lawson a marqué le dernier point disponible juste devant un compère du Red Bull Junior Team, Ayumu Iwasa.

Parmi les pilotes arborant le taureau rouge, Jüri Vips a connu une course à oublier, 15e, mais il aura tout le loisir de se racheter en Course Principale, puisqu'il a signé la pole position lors des qualifications.

À noter qu'Amaury Cordeel n'a pas pu participer à la course, ayant percuté le mur dans son tour de mise en grille.

Imola - Course Sprint