L'attribution des points évolue en F2 et F3

La Formule 2 et la Formule 3 mettront en place la saison prochaine un nouveau système d'attribution des points, après avoir annoncé le mois dernier un retour en arrière quant au format des week-ends. Les deux formules de promotion qui évoluent en support de la Formule 1 ont annoncé les changements proposés, qui doivent encore être soumis au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA pour être ratifiés.

À partir de l'an prochain, la F2 et la F3 organiseront deux courses par week-end, et non plus trois. Il fallait donc modifier la manière d'attribuer les points pour coller à ce nouveau format. Le plus gros changement concerne les points alloués pour la course sprint. En F2, ce sont toujours les huit premiers qui seront récompensés, mais désormais avec un barème de 10-8-6-5-4-3-2-1, alors que la victoire dans cette épreuve valait cette année 15 points. En F3, ce sont les dix premiers de la course sprint qui seront concernés, sous la forme suivante : 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

Les courses sprint fonctionneront toujours avec des grilles inversées qui concerneront les 10 premiers des qualifications en F2 et les 12 premiers en F3. La grille sera toutefois entièrement conforme au résultat des qualifications pour la course principale dans les deux championnats. En revanche, le poleman n'inscrira plus que deux points au lieu de quatre cette année. Un point sera également attribué pour l'auteur du meilleur tour de chaque course, uniquement s'il termine dans le top 10.

Pour la course principale, en F2 comme en F3, le barème mis en place n'évolue pas et reste calqué sur le système traditionnel FIA récompensant les dix premiers : 25-18-15-12-10-8-6-4-2 1. Ainsi, le total de points maximal sur un week-end de course sera désormais de 39.

Les deux championnats ont dévoilé la semaine dernière leur calendrier pour la saison 2022, avec pas moins de 28 courses réparties en 14 week-ends pour la F2. La saison de F3 s'articulera quant à elle autour de neuf meetings.

Calendrier F2 2022

Date Grand Prix F1 Circuit 20 mars Bahreïn Sakhir 27 mars Arabie saoudite Djeddah 24 avril Émilie-Romagne Imola* 22 mai Espagne Barcelone* 29 mai Monaco Monte-Carlo 12 juin Azerbaïdjan Bakou 3 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10 juillet Autriche Spielberg 31 juillet Hongrie Budapest 28 août Belgique Spa-Francorchamps 4 septembre Pays-Bas Zandvoort 11 septembre Italie Monza 25 septembre Russie Sotchi 20 novembre Abu Dhabi Yas Marina Calendrier F3 2022 Date Grand Prix F1 Circuit 20 mars Bahreïn Sakhir 24 avril Émilie-Romagne Imola* 22 mai Espagne Barcelone* 3 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10 juillet Autriche Spielberg 31 juillet Hongrie Budapest 28 août Belgique Spa-Francorchamps 4 septembre Pays-Bas Zandvoort 11 septembre Italie Monza * Sous réserve d'homologation du contrat

