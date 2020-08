Blessé, Gelael est forfait pour les 8 prochaines courses de F2

Le week-end dernier, Sean Gelael a été victime d'un incident avec Jack Aitken qui, à ce jour, demeure particulièrement obscur en l'absence d'images. Il a été rapporté que Gelael aurait décollé sur un vibreur et subi un impact de 45 g, mais cette information n'a pas été confirmée, même si Michael Masi, directeur de course de la Formule 1, a indiqué que l'incident et le rôle des vibreurs dans celui-ci allait être analysé par la FIA.

Quoi qu'il en soit, Gelael s'est fracturé une vertèbre dorsale dans l'accident, et s'il espérait initialement reprendre la piste à Spa-Francorchamps fin août, il est désormais clair que ce ne sera pas le cas. Le pilote DAMS, qui est 17e du championnat avec trois points au compteur seulement, a annoncé sur Instagram qu'il était forfait pour six semaines au minimum. Il sera donc forcément absent à Spa, mais aussi à Monza, au Mugello et à Sotchi. En revanche, il devrait être sur pied pour d'éventuels meetings à Bahreïn et à Abu Dhabi en fin d'année.

"Je suis rentré à Jakarta à cause de ma blessure", a écrit Gelael sur Instagram. "Je suis out pour au moins six semaines, ce qui signifie que je vais manquer la majorité des courses. La saison a été très difficile, et grâce à votre soutien à vous tous, nous continuons de travailler dur, nous gardons la foi et nous continuons de remercier Dieu pour tout."

On ne sait pas encore qui remplacera Gelael chez DAMS, mais un Jüri Vips privé de Super Formula par la pandémie de COVID-19 et contraint de participer au modeste championnat de Formule Régionale Européenne aurait là une belle opportunité d'accéder à un niveau supérieur. De plus, ce ne serait pas la première fois que l'écurie sarthoise accueille un protégé de Red Bull pour un intérim, son pilote actuel Dan Ticktum ayant été dans ce cas (avec de très bons résultats) en GP3 en 2017.

