Les calendriers F2 et F3 2023 ont été dévoilés

Le programme de la saison 2023 de F2 et de F3 est connu. Pour la Formule 2, il comptera comme cette année 14 meetings, pour un total de 28 courses, et pour la Formule 3, le calendrier passe de neuf à dix manches, soit 20 courses au total. Il est à noter que l'ensemble des week-ends de F3 se courront en parallèle de la F2, et donc de la Formule 1 puisque ces épreuves sont des disciplines supports des Grands Prix.

Le format demeurera le même, avec une course sprint à grille inversée le samedi suivie d'une course longue le dimanche avant la course de F1. Les circuits qui seront visités par les deux disciplines seront Sakhir, Melbourne, Imola, Monaco, Barcelone, Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa et Monza, où se tiendra donc à nouveau la manche finale de la saison de F3. La F2 courra en plus à Djeddah, Bakou, Zandvoort et aura, comme de coutume, sa finale à Yas Marina.

Bien entendu, la grande nouveauté pour la saison 2023 est l'arrivée déjà annoncée de ces deux championnats en Australie, ces disciplines voyageant rarement en dehors de l'Europe et du Moyen-Orient pour des raisons de coûts. Numériquement, la manche de l'Albert Park remplace celle du Paul Ricard, qui avait été réintégrée tardivement au calendrier 2022 après l'annulation du GP de Russie suite à l'invasion de l'Ukraine.

"Le calendrier 2023 de la F2 comptera 14 manches, soit le même nombre que le calendrier actuel", a déclaré Bruno Michel, PDG de la Formule 2. "En 2022, nous avons eu droit à plus d'action que jamais, avec un total de 28 courses, et nous voulions conserver cela pour la saison prochaine. La bonne chose est qu'il y a beaucoup de pistes qui aimeraient ajouter la F2 à leur programme de week-end de course, mais nous gardons toujours à l'esprit les coûts liés à plus de courses."

"Nous avons donc décidé de limiter le nombre de manches à 14 pour 2023, et nous continuerons à aider les équipes à s'assurer que leurs budgets restent à un niveau correct. Comme annoncé précédemment, nous avons ajouté Melbourne au calendrier, un lieu fantastique à la fois pour nos équipes et nos pilotes, mais aussi pour tous ceux qui regardent et apprécient la F2. Il sera très intéressant de voir nos voitures s'affronter dans ces rues."

Calendrier F2 2023

Date Manche 3-5 mars Bahreïn (Sakhir) 17-19 mars Arabie saoudite (Djeddah) 31 mars-2 avril Australie (Melbourne) 28-30 avril Azerbaïdjan (Bakou) 19-21 mai Émilie-Romagne (Imola) 25-28 mai Monaco 2-4 juin Espagne (Barcelone) 30 juin-2 juillet Autriche (Spielberg) 7-9 juillet Grande-Bretagne (Silverstone) 21-23 juillet Hongrie (Budapest) 28-30 juillet Belgique (Spa) 25-27 août Pays-Bas (Zandvoort) 1-3 septembre Italie (Monza) 24-26 novembre Abu Dhabi (Yas Marina)

Calendrier F3 2023

Date Manche 3-5 mars Bahreïn (Sakhir) 31 mars-2 avril Australie (Melbourne) 19-21 mai Émilie-Romagne (Imola) 25-28 mai Monaco 2-4 juin Espagne (Barcelone) 30 juin-2 juillet Autriche (Spielberg) 7-9 juillet Grande-Bretagne (Silverstone) 21-23 juillet Hongrie (Budapest) 28-30 juillet Belgique (Spa) 1-3 septembre Italie (Monza)