Le carburant synthétique ne menace pas la fiabilité, d'après la F2

Début septembre, il a été annoncé que la Formule 2 et la FIA F3 allaient utiliser du carburant synthétique à partir de la campagne 2023. Tandis que la Formule 1 a adopté cette année du carburant E10, comportant donc 10% d'éthanol, les principales formules de promotion disposeront la saison prochaine d'un carburant composé à 55% d'ingrédients écologiques. Il s'agit de la première étape vers 2026, lorsque le recours aux énergies fossiles dans le carburant devra être réduit à néant pour tous les championnats de la FIA.

L'objectif est donc notamment de préparer l'avenir, mais Bruno Michel, PDG de la F2 et de la F3, se montre ferme : "Nous ne sommes pas un terrain d'essai [pour la F1], nous sommes des pionniers ! Je préfère ce mot, car ce que nous allons développer pourrait être un petit peu différent de la Formule 1."

La fiabilité est scrutée de près dans ces compétitions relevées où elle peut avoir un impact non négligeable, mais lorsqu'il lui est demandé s'il est juste que les pilotes subissent le risque de problèmes techniques liés à ce carburant innovant, Bruno Michel se veut rassurant : "Nous faisons tous les tests nécessaires pour pré-analyser et analyser le carburant que nous allons utiliser l'an prochain. Je peux vous dire avec certitude que le carburant ne va pas représenter un problème de fiabilité, du tout."

"En ce qui concerne le moteur [un V6 turbo produit par Mecachrome, ndlr] et le reste, nous sommes une catégorie monotype, tout le monde utilise le même matériel. Il est possible qu'un pilote soit malchanceux à un moment et ait parfois des problèmes techniques qui n'ont rien à voir avec le moteur ou le carburant. Mais comme je l'ai dit, nous faisons tout notre possible en matière de tests."

"Comme vous pouvez l'imaginer, avant d'utiliser le carburant, nous menons un programme de développement très chargé. Actuellement, nous avons des moteurs et le carburant que nous allons utiliser l'an prochain au banc d'essai pendant des heures, avant de les mettre en piste dans notre voiture de développement et de les donner à tout le monde. Je ne pense vraiment pas que nous allons avoir un problème de fiabilité à cause du carburant."

