Cordeel suspendu pour la manche de Silverstone

Les deux courses de Formule 2 de Silverstone, septième manche de la saison 2022, se dérouleront sans Amaury Cordeel. Le rookie de 19 ans, pilote Van Amersfoort, a récolté à Bakou un point de pénalité sur sa licence, atteignant par la même occasion la limite de 12 points. En conséquence, Cordeel sera suspendu pour le prochain week-end de course.

Épinglé à plusieurs reprises depuis le début de la saison pour diverses infractions, Cordeel a récolté quatre points de pénalité à Djeddah pour ne pas avoir respecté la procédure de drapeau rouge, cinq points à Imola pour avoir dépassé six fois les limites de la piste au virage 15, deux points à Imola pour ne pas avoir respecté la procédure de tour de formation et enfin un point à Bakou pour avoir été responsable d'un accrochage avec Olli Caldwell lors de la Course Principale.

"Les commissaires ont déterminé que la voiture 14 [Olli Caldwell] était derrière la voiture 25 [Cordeel] entre les virages 3 et 4", expliquent les commissaires dans leur verdict. "La voiture 14 a choisi une trajectoire extérieure et s'est retrouvée à côté de la voiture 25 dans la ligne droite à l'approche du virage 4. La voiture 25, concentrée sur les voitures devant elle, n'a pas vu la voiture 14 sur sa gauche. La voiture 25 s'est déportée sur la gauche, entrant en contact avec la voiture 14 et les forçant toutes deux à heurter le mur. Les deux voitures ont abandonné. La voiture 25 a été jugée entièrement responsable de l'accident."

En outre, les commissaires ont d'ores et déjà pénalisé Cordeel pour son retour en F2 (qui devrait avoir lieu au Red Bull Ring en juillet) en lui infligeant trois places de pénalité sur la grille de départ.

Amaury Cordeel est le premier pilote de Formule 2 à atteindre les 12 points de pénalité sur sa licence depuis Mahaveer Raghunathan, en 2019. L'ancien pilote MP Motorsport, devenu célèbre en raison de sa calamiteuse saison dans l'antichambre de la F1, avait par ailleurs réussi à totaliser de nouveau 12 points de pénalité avant la fin de la saison 2019, mais avait échappé à une nouvelle suspension.

Bolukbasi sanctionné pour une altercation avec Nissany

Et Amaury Cordeel n'a pas été le seul rookie à s'attirer les foudres de la FIA à Bakou. Cem Bolukbasi, pilote Charouz, a écopé d'une amende de 5000 euros en raison d'une altercation ayant mêlé son père, Yavuz Bolukbasi et le pilote Roy Nissany après la Course Principale.

Tout a commencé par un accrochage en piste entre Bolukbasi et Nissany, pour lequel l'Israélien a été sanctionné en recevant trois places de recul sur la grille pour la prochaine épreuve et un point de pénalité sur sa licence. L'incident aurait pu se clore ici, néanmoins peu après, le père du pilote Charouz et son manager, Temucin Unalp, se sont rendus dans le garage DAMS pour y trouver Nissany. Le ton est vite monté, Yavuz Bolukbasi ayant notamment cru que le membre de l'académie Williams avait insulté son fils.

La FIA a rapporté qu'il y avait eu "des bousculades" et "un contact physique" entre Yavuz Bolukbasi et Francesco Martinez, l'entraîneur de Nissany, précisant toutefois qu'"aucun coup" n'avait été donné. Jugé responsable de l'incident par les commissaires, le père de Cem Bolukbasi a lui aussi été suspendu pour l'épreuve de Silverstone.

Un communiqué de la FIA précise : "À aucun moment la violence physique ou la menace de violence physique ne sera tolérée. Conformément à l'article 9.15.1 du Code Sportif International, les pilotes sont responsables de tous les actes des personnes auxquelles ils ont donné accès aux zones réservées. La menace de violence et la petite échauffourée qui a eu lieu à l'initiative de M. Bolukbasi sont considérées comme une violation de l'article 12.2.1(c) du Code Sportif International. En conséquence, le pilote est condamné à une amende et la personne à l'origine de l'infraction est sanctionnée."