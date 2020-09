Dan Ticktum perd sa victoire, DAMS s'insurge

Dan Ticktum avait complètement dominé cette deuxième manche du week-end en Italie, s'imposant avec près de cinq secondes d'avance sur un groupe de cinq pilotes mené par Callum Ilott. Le Britannique s'est toutefois arrêté sur le bas-côté après avoir franchi la ligne d'arrivée, et il a finalement été disqualifié.

Le communiqué des commissaires précise : "Le rapport du délégué technique indique que le prélèvement de carburant était de 0,05 kg, ce qui enfreint la réglementation technique. Tous les concurrents doivent assurer qu'un prélèvement de 0,8 kg du carburant de la voiture soit possible à tout moment durant le meeting."

Manifestement victime d'un problème technique, l'écurie DAMS a publié un communiqué intransigeant dans lequel elle dénonce le manque de fiabilité de la Dallara F2 2018 et l'inaction des organisateurs du championnat de Formule 2. "Sur 12 courses, notre voiture No.1 a dû abandonner six fois suite à des problèmes moteur et maintenant, comme la plupart des autres équipes, nous avons ces problèmes avec les réservoirs d’essence, et les conséquences sont dramatiques", déplore notamment le directeur d'équipe, François Sicard.

Le Français n'oublie pas les nombreux soucis de moteur et d'embrayage survenus depuis l'avènement de cette nouvelle monoplace. "C’est tout simplement inacceptable. Depuis le début de la saison, toutes les équipes de F2 ont rencontré beaucoup trop de problèmes techniques sur lesquels elles n’ont aucun contrôle. Il faut urgemment que les voitures deviennent fiables."

Sicard s'est exprimé plus en détail sur la mésaventure de Ticktum auprès de Motorsport.com : "Juste avant la ligne d'arrivée, [Dan] a commencé à avoir des ratés, et quelques mètres après avoir franchi la ligne, le moteur ne cessait de couper, alors nous avons demandé à Dan de se garer. Nous commencions à essayer de comprendre ce qui s'était passé, car nous avons eu beaucoup de problèmes moteur cette année, donc nous pensions que c'était dû au moteur, puis nous nous sommes dit que c'était peut-être le carburant que nous utilisons."

"Nous avions pris de la marge avec le carburant, et il était donc déjà peu probable que ce soit un problème de consommation d'essence, mais quand nous avons passé les vérifications techniques, nous avons vu que nous n'avions plus de carburant dans le réservoir, ce qui était assez surprenant pour nous. La FIA nous a permis d'enquêter davantage, et nous avons découvert qu'il y avait une fuite et que la plupart du carburant n'était pas dans le réservoir mais dans la voiture, dans le châssis, dans la monocoque."

Sicard explique notamment que le réservoir n'est habituellement révisé qu'au début de chaque saison. "Nous l'avons fait il y a trois courses et nous avons quand même des problèmes, je ne sais pas pourquoi, mais ça en fait trop maintenant. Quand ce n'est pas le réservoir, c'est le moteur. Il faut faire quelque chose : c'est un gros problème pour l'équipe, car nous payons, nous dépensons beaucoup d'argent pour assurer la fiabilité de nos voitures. Nous changeons des pièces plus souvent que la normale, et finalement nous avons quand même des problèmes."

"C'est vraiment agaçant pour Dan, car il méritait vraiment cette victoire. Nous avons le sentiment que la victoire nous a un peu été volée aujourd'hui, j'espère que c'est quelque chose qui va être résolu par l'organisation de la F2."

Conséquence de cette disqualification, Callum Ilott a été déclaré vainqueur et accroît légèrement son avance au championnat, avec 149 points au compteur. Il devance Mick Schumacher (143), Robert Shwartzman (140), Yuki Tsunoda (123), Christian Lundgaard (116), Nikita Mazepin (102) et Guanyu Zhou (102). Dan Ticktum est tombé au neuvième rang avec 77 unités à son actif.

