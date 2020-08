Ticktum isolé suite à un test COVID-19 non concluant

La participation de Dan Ticktum au meeting de Spa-Francorchamps est incertaine, le pilote DAMS ayant connu un dépistage non concluant au COVID-19. Les tests du coronavirus sont censés détecter la présence de deux gènes spécifiques : s'il n'y en a qu'un, alors le résultat est non concluant, et un nouveau dépistage doit être réalisé. C'était arrivé au pilote de Formule 1 Sergio Pérez, qui avait finalement été déclaré positif et manqué deux Grands Prix.

Par conséquent, dans l'attente du résultat d'un nouveau test, Dan Ticktum est isolé et ne peut entrer dans le paddock. Une seule DAMS était donc en piste pour les essais libres en Belgique, celle de l'intérimaire Jüri Vips, qui remplace Sean Gelael après sa fracture d'une vertèbre dorsale.

Dans une séance marquée par l'insolite accident (sans gravité, hormis un aileron avant cassé) de Giuliano Alesi dès sa première sortie des stands, c'est Robert Shwartzman qui a signé le meilleur temps devant Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin et Felipe Drugovich. Callum Ilott et Christian Lundgaard, respectivement leader et troisième du classement général, étaient dixième et 15e.