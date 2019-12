Le Genevois avait bien débuté son week-end en signant le troisième meilleur chrono des qualifications. Mieux encore, à l’extinction des feux, le pilote Carlin prenait un envol parfait pour virer en tête au premier virage, et mener les premiers tours.

Au septième tour, Deletraz stoppait au stand pour échanger ses pneus super soft contre des soft. De retour en piste, il signait rapidement le meilleur tour en course, mais une dégradation excessive de ses gommes le contraignait à baisser de rythme, et il échouait finalement au pied du podium, à la quatrième place.

"J'ai pris un très bon départ et j'ai pris la tête", explique Louis Deletraz. "Tout allait très bien et je gérais très bien ma stratégie. J'avais une grosse avance, huit secondes environ après l'arrêt au stand - et puis les pneus se sont subitement dégradés à quatre tours de la fin."

"C'était une situation très inattendue et j'ai tout perdu. J'étais vraiment déçu parce que je me sentais totalement en contrôle et j'avais un bon résultat qui semblait à ma portée."

Louis Deletraz, Carlin Photo de: Joe Portlock / Motorsport Images

Le lendemain, Louis Deletraz s’élançait du cinquième rang sur la grille et, ménageant ses pneus, il croisait la ligne d’arrivée à la huitième place. Un résultat qui lui permettait de conclure la saison au huitième rang du championnat.

"La saison a été assez difficile", conclut-il. "Avec des problèmes techniques que je n’ai pas pu contrôler. Mais il y a eu aussi de nombreux moments positifs, comme mes trois podiums."

"J'aimerais remercier tous mes partenaires pour leur soutien inestimable cette saison ainsi que tous les membres de l’équipe Carlin pour leur travail acharné en 2019."

"Je pense que nous pouvons envisager l'avenir d'une bonne manière après avoir terminé la saison en force."