Des points et des frustrations pour Louis Deletraz en Hongrie

Après les deux meetings de rang sur le Red Bull Ring, les concurrents du championnat de Formule 2 se retrouvaient du côté du Hungaroring, près de Budapest, pour le troisième rendez-vous de la saison.

Les qualifications s’annonçaient difficiles pour Louis Delétraz, qui devait se contenter du 12e rang sur la grille de départ. Lors de la première course, disputée le samedi, le jeune pilote suisse, pilote d’essai et de réserve pour l’écurie Haas F1 Team, remontait les positions au fil des tours, pour passer la ligne à la septième place.

"Nous ne savions pas où nous allions au niveau de la stratégie en début de course, et nous avons opté pour une approche soft/medium avec les pneus", explique Louis Deletraz. "Malheureusement, il s’est avéré que c’était une erreur."

"Mais dans l’ensemble, le rythme était bon. Nous avons dépassé de nombreuses voitures, et terminer à la septième place était positif, nous étions assez contents de cela."

Un résultat qui permettait en outre à Louis Deletraz de s’élancer de la première ligne pour la Course 2, grâce à la règle de la grille inversée. Mais la dégradation excessive de ses pneumatiques lui ôtait toute chance de podium, le contraignant à repasser par les stands pour un changement de gommes non prévu. Après être retombé aux alentours de la 15e place, il effectuait une nouvelle belle remontée pour arracher la sixième place à l’arrivée.

"C'était humide au début et malheureusement nous avons fait le mauvais choix en partant avec les softs - mais ce sont des choses qui arrivent", analyse le pilote de l’équipe Charouz.

"Je pense que personne ne s'attendait à un arrêt au stand. Nous pensions que la dégradation serait moindre mais elle était plus importante que prévu. Je n'en suis pas satisfait, car nous devons saisir les occasions qui se présentent. Nous avons tout pour faire mieux."

"Globalement, nous avons obtenu quelques points ce week-end, mais pas assez. Nous devons viser plus haut. Je suis déçu après ce week-end, mais la motivation est toujours très forte. Nous serons prêts pour Silverstone !"

Après trois meetings, Louis Deletraz pointe au 9e rang du championnat. Le circuit de Silverstone accueillera les deux prochains week-ends de course, les 1er et 2 août, puis les 8 et 9 août.

On rappellera que c’est le Russe Robert Shwartzman (Prema Racing), auteur de deux victoires, qui dominent assez largement les débats au classement après les premières courses de la saison.