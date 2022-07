Doohan s'impose malgré un départ médiocre

Felipe Drugovich, Théo Pourchaire, Logan Sargeant, Liam Lawson, Marcus Armstrong, Dennis Hauger... Ce samedi, Jack Doohan a rejoint le cercle pas si fermé des pilotes qui ont remporté plusieurs victoires cette saison en Formule 2.

La grille inversée avait placé Doohan en pole position, mais un envol phénoménal d'Enzo Fittipaldi a permis à ce dernier de se propulser en tête de la course sans être menacé au premier virage. Cependant, l'Américano-Brésilien a commis un gros blocage de roue au freinage suivant et a rétrogradé au troisième rang derrière Doohan et Jüri Vips. Suivaient Felipe Drugovich et Frederik Vesti.

La course a alors été neutralisée par la voiture de sécurité, en raison d'un accrochage survenu lorsque Logan Sargeant s'est retrouvé pris en sandwich par Felipe Drugovich et Dennis Hauger au premier virage. Sargeant et Hauger ont été contraints à l'abandon, Drugovich s'en est cependant tiré indemne.

Théo Pourchaire, lui, s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment lorsqu'est survenu cet incident et a chuté au 15e rang avant de se faire doubler par Roberto Merhi. Le Français a toutefois enchaîné les dépassements pour remonter à la neuvième place à l'arrivée.

Pendant ce temps, Jack Doohan faisait la course en tête sans être menacé et s'est imposé devant Vips, Fittipaldi, Drugovich et Vesti, le top 5 n'ayant pas changé entre la fin du premier tour et le drapeau à damier. La bataille était féroce entre quatre pilotes pour la sixième place, et Marcus Armstrong était bien parti pour s'en emparer face à Jehan Daruvala avant une légère collision qui a coûté dix secondes de pénalité à l'Indien. C'est Liam Lawson qui s'est finalement classé sixième devant son compatriote, Ayumu Iwasa ayant menacé Armstrong jusqu'au bout. Le Japonais a marqué le dernier point disponible aux dépens de Pourchaire, qui a franchi la ligne d'arrivée avec une seconde de retard.

Hungaroring - Course Sprint