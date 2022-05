Drugovich s'impose au terme d'une course calme

Reconnu coupable d'avoir gêné Théo Pourchaire en qualifications, Felipe Drugovich était pénalisé sur la grille de départ de la Course Sprint de l'étape de Barcelone, perdant sa pole au profit de Calan Williams. Néanmoins, le pilote Trident n'a pas profité de cette position de pointe bien longtemps puisqu'il a calé au moment d'entamer le tour de formation. Ainsi, la course a été lancée avec un emplacement de pole vide !

Leader de facto à l'extinction des feux, Jake Hughes a pris un très mauvais envol, tout comme Pourchaire, en deuxième position. Drugovich et Ayumu Iwasa ont été les grands gagnants du départ, prenant respectivement les positions 1 et 2 au premier virage, devant Logan Sargeant.

Alors que les pilotes se toisaient, veillant à prendre soin de leurs gommes sur un circuit où la dégradation est forte, Jüri Vips, sixième, a renversé la course en partant à la faute après cinq tours seulement. Coincé dans le bac à gravier du virage 4, le pilote Hitech a provoqué la sortie du Safety Car, réduisant à néant la petite avance que s'était constitué Drugovich.

Le Brésilien n'a cependant pas eu de mal à se détacher du reste du peloton à la relance de la course et était déjà hors de portée pour Iwasa lorsque le DRS a de nouveau été autorisé. Les hommes du top 10 sont restés très sages lors des tours qui ont suivi et les seules batailles ne concernaient que les places d'honneur, au fond du classement.

Finalement, à sept tours du but, Hughes a explosé en vol en raison de la dégradation excessive de ses pneus. En quelques minutes, le Britannique est passé de la quatrième place à la douzième, hors des points, et a même été contraint de passer par les stands pour chausser de nouvelles enveloppes.

Drugovich, Iwasa et Sargeant, sur le podium au terme du premier tour, ont franchi la ligne d'arrivée dans cet ordre. Daruvala s'est classé quatrième, tandis que Pourchaire n'a pu faire mieux que la cinquième position. Doohan, Vesti et Fittipaldi ont empoché les derniers points en jeu. Avec cette victoire, Drugovich s'est de nouveau hissé en tête du championnat, le Brésilien comptant désormais cinq points d'avance sur Pourchaire et dix sur Daruvala.

À noter qu'il n'y avait que 21 pilotes au départ ce samedi : Ralph Boschung a été contraint de déclarer forfait au début du week-end en raison de douleurs au cou.

Barcelone - Course Sprint