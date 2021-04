Drugovich en tête des essais F2, Martins domine en F3

Après le rendez-vous inaugural de Bahreïn, le paddock de la Formule 2 s'est rendu à Barcelone du 23 au 25 avril pour trois jours d'essais officiels, et c'est Felipe Drugovich qui a signé le meilleur temps en 1'27"945, avec près de deux dixièmes d'avance sur Oscar Piastri. Suivent Richard Verschoor (qui n'est pas encore confirmé pour la saison complète chez MP Motorsport), Christian Lundgaard, Liam Lawson et Jüri Vips. Deux protégés d'Alpine (Piastri, Lundgaard) et de Red Bull (Lawson, Vips) sont donc représentés dans le top 6.

Également membre de l'Alpine Academy et leader du championnat par ailleurs, Guanyu Zhou est à la 14e place, juste devant Jehan Daruvala, qui est troisième du classement général. Théo Pourchaire, quant à lui, est en huitième position avec une demi-seconde de déficit sur la référence établie par Drugovich.

Ces journées d'essais ont été marquées par de nombreux tête-à-queue et sorties de piste pour Alessio Deledda et Roy Nissany, ce dernier ayant notamment percuté le mur au rapide virage 9. Il s'en est tiré indemne. Rappelons que c'est à Monaco qu'auront lieu les trois prochaines courses de F2.

Pos. Pilote Équipe

Le nombre de tours est indiqué sous chaque chrono

FIA F3 - Victor Martins dominateur

Du côté de la FIA F3, qui lancera sa saison dans moins de deux semaines à Barcelone, c'est le rookie Victor Martins qui a signé non seulement le meilleur temps de chaque journée d'essais en début de semaine, mais aussi deux chronos suffisamment bons pour être au sommet de la hiérarchie.

Le poulain d'Alpine devance Aleksandr Smolyar, Jack Doohan et Logan Sargeant, qui se tiennent dans un mouchoir de poche, avec quatre écuries différentes dans le top 4. Malgré sa suprématie des dernières années, l'équipe Prema n'y est pas représentée.

Rappelons que Sargeant, qui est passé à quatre points du titre l'an dernier, n'a pas encore de programme officiel pour 2021. En février dernier, il annonçait se tourner vers l'Endurance.

Pos. Pilote Équipe

