Enzo Fittipaldi rejoint le Red Bull Junior Team pour 2023

La fin d'année approchant, le Red Bull Junior Team se prépare à renouveler sa composition pour 2023. Et dans le cadre du Grand Prix de São Paulo de Formule 1, qui a lieu ce week-end sur le circuit d'Interlagos, l'arrivée d'Enzo Fittipaldi dans le centre de formation du taureau rouge a été annoncée.

"Rejoindre la famille Red Bull, qui est champion de F1 en titre, est un immense honneur et représente une étape très importante dans ma carrière", a commenté le pilote brésilien. "Je suis très reconnaissant de cette opportunité et je tiens à remercier Red Bull, le Dr Helmut Marko et Christian Horner pour la confiance qu'ils m'accordent."

Petit-fils d'Emerson, Champion du monde de Formule 1 en 1972 et 1974, et frère de Pietro, qui a disputé deux Grands Prix chez Haas en 2020, Enzo Fittipaldi roule en Formule 2 depuis fin 2021. Au sein de la modeste structure Charouz, le Brésilien est monté sur six podiums, tous décrochés cette année, et occupe actuellement la cinquième place du championnat.

Interrogé par Motorsport.com, Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull et responsable du Junior Team, a non seulement loué les performances de Fittipaldi mais aussi révélé le nom de sa prochaine équipe en F2 : "Il a été performant dans une équipe de milieu de grille. Il a toujours été aux avant-postes. Je pense qu'il a connu des hauts et des bas et maintenant, il sait qu'il a une chance [d'arriver en F1]. Il sera avec Carlin, qui est une équipe de pointe."

Enzo Fittipaldi sur le podium avec Théo Pourchaire et Ralph Boschung à Imola.

L'équipe britannique devra trouver un coéquipier à Fittipaldi l'an prochain puisqu'après l'annonce de la titularisation de Logan Sargeant chez Williams en catégorie reine, à condition que l'Américain décroche la Super Licence, Marko a indiqué que Liam Lawson, lui aussi membre de l'académie Red Bull, se dirigeait vers la Super Formula.

Plusieurs pilotes de Formule 1 sont passés par ce championnat japonais avant de décrocher une place en catégorie reine, ce qui a été le cas de Stoffel Vandoorne et Pierre Gasly notamment. "C'est un championnat difficile. Les pilotes japonais connaissent chaque recoin de tous les circuits, ce n'est pas facile", a reconnu l'Autrichien.

Lawson, qui a participé à plusieurs séances d'EL1 en F1 cette année, a été promu pilote de réserve Red Bull et AlphaTauri après le renvoi de Jüri Vips. En 2023, le Néo-Zélandais partagera ce rôle avec plusieurs pilotes, dont Dennis Hauger, champion 2021 de F3.

"Nous avons plusieurs pilotes de réserve, Hauger en fait partie. C'est ce qui a été décidé jusqu'à présent. Nous verrons comment ça se passera en début de saison. Il y aura quelques affrontements mais il y aura deux ou trois [pilotes de réserve] parmi nos jeunes", a conclu Marko.

Propos recueillis par Adam Cooper