Le format des courses F2 et F3 révélé pour 2021

On connaît désormais le nouveau format des week-ends de course pour la Formule 2 et la Formule 3, ainsi que les barèmes associés qui se mettront en place dès 2021. Les deux championnats avaient récemment annoncé un passage à trois courses par week-end, moyennant une réduction du nombre de meetings ainsi qu'une alternance pour ne pas se produire ensemble en marge des Grands Prix de Formule 1. Il s'agit d'un changement jamais vu depuis la création du GP2 en 2005.

En F2, il y aura désormais deux courses sprint de 120 km le samedi, puis une course principale de 170 km le dimanche, dans la limite d'une heure. Les essais libres et les qualifications demeurent inchangés, avec une première séance de 45 minutes puis une seconde de 30 minutes permettant d'établir la grille de départ pour la course principale du dimanche.

La manière d'établir la grille de départ des courses sprint va changer et se basera sur les qualifications, en inversant l'ordre des dix premiers pour la première course. La seconde s'établira avec le classement de la course précédente, là aussi en inversant les positions des dix premiers.

En F3, les trois courses du week-end seront d'une durée de 40 minutes, et en raison d'un plateau plus condensé, la manière d'établir la grille des courses sprints sera légèrement différente de la F2. Ainsi ce seront les 12 premières positions qui seront inversées à l'issue des qualifications, puis 12 également à l'issue de la première course.

En ce qui concerne l'attribution des points, les barèmes demeurent identiques, avec notamment des points bonus pour la pole position (4) et pour le meilleur tour en course (2). Les huit premiers de chaque course sprint inscriront des points (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) et les dix premiers de la course principale (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Ainsi, le maximum de points que pourra marquer un pilote lors d'un week-end passe de 48 à 65.



Calendrier F2 2021 provisoire

26-28 mars Bahreïn Sakhir 20-23 mai Monaco Monte-Carlo 4-6 juin Azerbaïdjan Bakou 16-18 juillet Grande-Bretagne Silverstone 10-12 septembre Italie Monza 24-26 septembre Russie Sotchi 26-28 novembre Arabie saoudite Djeddah 3-5 décembre Abu Dhabi Yas Marina

Calendrier F3 2021 provisoire