Hitech GP débarque en Formule 2

Menée par l'ancien pilote Oliver Oakes, l'écurie Hitech GP est présente en Formule 3 depuis 2016, saison où son pilote George Russell a pris la troisième place de la F3 Europe. L'an passé, Hitech a mené Jüri Vips à la quatrième position en FIA F3 ; l'équipe est également présente en F3 Asie, où elle a signé un doublé au classement général en 2018 et en 2019, tout en étant responsable de l'exploitation des 20 monoplaces du championnat féminin W Series. Elle relève désormais un nouveau défi dans l'antichambre de la Formule 1.

Lire aussi : La F2 crée le Trophée Anthoine Hubert

"Passer en F2 a toujours été un objectif pour nous depuis que nous nous sommes établis dans la nouvelle ère de la Formule 3", souligne Oliver Oakes. "Avec les nouvelles jantes 18 pouces et les évolutions de la voiture qui arrivent en F2 pour 2020, il était nécessaire de s'engager maintenant et pas fin 2020, car nous aurions alors eu un an de retard dans le processus d'apprentissage. Bien sûr, rejoindre la grille si tard ne va pas être aisé pour nous, mais chez Hitech, nous aimons les challenges !"

Hitech GP est soutenu de longue date par le père de Nikita Mazepin, qui devrait donc être de la partie, et Sérgio Sette Câmara, quatrième du championnat l'an passé, pourrait être son coéquipier. De manière surprenante, le nom de Luca Ghiotto – qui prévoyait de quitter la monoplace – est également évoqué, selon les informations de Motorsport.com. Ce serait une cinquième campagne en GP2/F2 pour l'homme aux 90 départs, 24 podiums et six victoires, qui a pris la troisième place au général avec UNI-Virtuosi l'an passé.

Avec Jack Benyon