Jüri Vips courra en Formule 2 pour la saison 2021

Au début de cette année 2020, Jüri Vips était clairement considéré comme le prochain pilote du giron Red Bull à rejoindre la Formule 1. Classé quatrième de F3 Europe puis de FIA F3 (derrière les intouchables Prema) lors des deux saisons précédentes, à chaque fois en tant que rookie, Vips était censé parfaire son apprentissage en Super Formula cette saison.

Or, la pandémie de COVID-19 en a décidé autrement : l'Estonien n'a pu rejoindre le Japon et a dû se rabattre sur neuf courses dans le modeste championnat d'Europe de Formule Régionale (au niveau F3), avec trois podiums à la clé, ainsi que huit courses de Formule 2 chez DAMS en remplacement de Sean Gelael, avec notamment une troisième place au Mugello.

Entre-temps, Yuki Tsunoda lui a damé le pion et a profité d'une superbe campagne en F2 (quatre poles, trois victoires, troisième avec 200 points et meilleur rookie) pour très probablement s'octroyer le baquet AlphaTauri pour 2021. Vips, quant à lui, va effectuer une première saison complète dans l'antichambre de la F1 l'an prochain.

"Il est membre du Junior Team et est un talent, c'est sûr", commente Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Il a connu une année difficile car il devait courir en Super Formula au Japon et ça ne s'est pas fait. Il a fait des courses en Formule 2. Il est certainement un talent et courra en Formule 2 l'an prochain."

Vips vient de participer aux trois journées d'essais d'après-saison à Bahreïn avec Hitech GP et a pris la cinquième place sur l'ensemble de la semaine en 1'42"145, à un peu moins d'une demi-seconde de la référence établie par Jehan Daruvala, et trois centièmes devant son coéquipier Liam Lawson, autre membre du Red Bull Junior Team. Lawson s'est classé cinquième de FIA F3 cette saison, à seulement 21 points du titre.

Parmi les baquets confirmés pour la Formule 2 2021, Prema alignera un duo composé des deux Champions de FIA F3, Robert Shwartzman et Oscar Piastri. Le Russe, quatrième de F2 cette année, sera logiquement favori pour le titre. Felipe Drugovich va rejoindre UNI-Virtuosi, et Ralph Boschung sera chez Campos.

