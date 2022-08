Lawson sans concurrence, pari gagnant pour Drugovich

Les huit premières positions sur la grille de départ du circuit de Spa-Francorchamps étaient inversées pour la Course Sprint de Formule 2. Ralph Boschung, qualifié huitième, s'élançait donc en pole position alors que Jehan Daruvala a dû abandonner sa deuxième place sur la grille en raison d'un problème mécanique lors de son tour de sortie des stands.

À l'extinction des feux, Théo Pourchaire, reclassé troisième, a dû se déporter immédiatement pour ne pas laisser Liam Lawson le dépasser. Le Néo-Zélandais ne s'est pas laissé impressionné et, s'aventurant dans l'herbe, s'est hissé devant le Français et Richard Verschoor à la sortie du premier virage. Lawson s'est ensuite attaqué à Boschung et a pris le commandement dès l'entame du deuxième tour.

La dégradation des pneus du pilote Carlin a néanmoins permis à Boschung de rester dans son sillage, tandis que Verschoor, troisième, était à la tête d'un train composé de Jack Doohan, Pourchaire et Felipe Drugovich. Le fils du champion moto est parvenu à faire sauter le bouchon néerlandais après six tours, Pourchaire restant condamné à observer son diffuseur.

L'on se dirigeait vers une course plutôt terne lorsque Logan Sargeant, neuvième, a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie de Pouhon et heurté le mur de pneus à sept tours de l'arrivée. L'accident a poussé le Safety Car à entrer en piste, et certains, dont Drugovich, ont sauté sur l'occasion pour s'arrêter au stand et passer des pneus tendres.

Il restait quatre tours à parcourir à la relance de la course. Lawson a profité de la somnolence de Boschung pour creuser immédiatement l'écart, alors que Drugovich et les autres pilotes en pneus tendres débutaient leur remontée. Au bout de deux tours, le Brésilien avait déjà récupéré la position qu'il occupait avant son arrêt, à savoir la sixième. Il s'est ensuite hissé devant Pourchaire et Verschoor.

Lawson a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, devant Doohan, qui a dépassé Boschung dans le dernier tour. Drugovich a achevé sa remontée à la quatrième place, tandis que Verschoor est parvenu à se maintenir devant Pourchaire jusqu'à la ligne d'arrivée. Le top 8 a été complété par Marcus Armstrong et David Beckmann. Le week-end de Drugovich se passe bien pour le moment puisqu'il augmente son avance sur Pourchaire au championnat (25 points) et prendra le départ de la Course Principale devant lui.

Spa-Francorchamps - Course Sprint