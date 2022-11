Lawson domine la Course Sprint à Abu Dhabi

Personne n'a réellement pu concurrencer Liam Lawson ce samedi à Abu Dhabi, pour la Course Sprint de Formule 2. Cette épreuve a été longuement interrompue dès le premier tour en raison d'un accident à haute vitesse impliquant Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi, l'Indien ayant perdu l'arrière et percuté la monoplace de l'Américano-Brésilien.

Richard Verschoor avait conservé la tête de la course devant Liam Lawson, Amaury Cordeel et Dennis Hauger, Felipe Drugovich s'étant hissé au cinquième rang. Plus loin, l'enchaînement des virages 6-7 avait été le théâtre d'une superbe manœuvre de Théo Pourchaire, qui a dépassé en un freinage Roy Nissany, Jack Doohan et Logan Sargeant – ce dernier ayant perdu trois places dans l'affaire. Le classement a toutefois été pris à l'issue du premier secteur, et à la relance, Sargeant était de retour au sixième rang, Pourchaire seulement neuvième.

Malgré de nombreux dépassements en seconde moitié de classement, la course a été une procession dans le top 10 jusqu'au dixième tour, où Lawson a pris l'avantage sur Verschoor. Au 17e passage, c'est Drugovich qui a trouvé l'ouverture sur Hauger. Dans les deux cas, le DRS était impliqué.

En revanche, dans l'antépénultième tour, un blocage de roue de Cordeel au virage 5 a ouvert la porte à Drugovich pour le podium. Le Belge s'est retrouvé sous la pression des autres poursuivants et a cédé face à Hauger au dernier tour.

Pendant ce temps, Lawson s'est imposé avec huit secondes d'avance sur Verschoor, ayant signé le meilleur tour en course comme cerise sur le gâteau. C'est sa quatrième victoire de la saison, la quatrième en Course Sprint également. Au classement général, c'est évidemment le champion Drugovich qui restait en tête avec 245 points devant Pourchaire (164), désormais assuré du titre honorifique de vice-champion.

Suivaient Sargeant (138), Lawson (134), Doohan (128), Daruvala (126), Fittipaldi (126), ainsi que Vesti (117) et Iwasa (116). La Super Licence n'est pas encore assurée pour le protégé de Williams, qui peut mathématiquement dégringoler au huitième rang, mais c'est bien parti.

Abu Dhabi - Course Sprint