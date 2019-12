Le Genevois, qui débutait sa collaboration avec l’équipe Charouz Racing System en vue de 2020 après une saison passée sous les couleurs de l’équipe Carlin, s’est montré une première fois le plus rapide à l’issue de la première des trois journées d’essais avec un chrono de 1’50’’543, devançant Mick Schumacher (Prema) à l’issue des deux séances du jeudi.

Le lendemain, Deletraz confirmait avec à nouveau le meilleur chrono des deux séances du vendredi, améliorant sa performance de la veille en 1’50’’124. Un temps que plus personne n’allait battre le lendemain : si Nikita Mazepin (Carlin) concluait la journée de samedi en tête, le chrono du Russe (1’50’’473) se montrait moins rapide que celui de Louis Delétraz la veille.

Lire aussi: Deletraz deux fois dans les points pour la finale à Abu Dhabi

Ce dernier dressait donc un bilan plus que positif de ces trois journées, après des tests à la fois de qualifications et de simulations de course, de bon augure pour 2020.

"Ce fut trois jours d'essais formidables après le week-end de course et je suis vraiment content de ce que nous avons accompli", se réjouit Louis Delétraz.

"Je connais les gars de Charouz pour avoir roulé avec eux en 2018, il était donc assez facile de reprendre nos repères, et tout s'est bien passé. Évidemment, il ne s'agit que de tests ici à Abu Dhabi et cela ne nous donne pas de points. C'est cependant toujours génial de terminer l'année en tête des chronos."

"La voiture était performante et nous avons travaillé sur les points qui, selon moi, étaient la priorité. Mais je pense que la performance brutes sur ces tests était plus que positif."

On rappellera que Louis Delétraz, qui vient de conclure sa troisième saison en FIA F2, n’a pas encore finalisé ses plans pour la saison prochaine.

"Un grand merci à tous ceux qui ont été impliqués dans ma saison cette année ; mes sponsors, Carlin, Charouz Racing System et, bien sûr, ma famille. Maintenant, voyons ce que l'avenir nous réserve."

Bonne performance également pour Ralph Boschung. Après une saison compliqué, ce dernier s’est mis en valeur lors de ces trois journées de test avec MP Motorsport, signant les 6e et 5e meilleur chrono des deux séances du vendredi, avant de conclure la séance du samedi après-midi avec le quatrième meilleur temps. Lui aussi se prépare à mettre l’intersaison à profit pour finaliser son programme de 2020.