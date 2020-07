Louis Delétraz sur le podium en Autriche

Après de longs mois d’attente, la saison a enfin repris ses droits du côté de Spielberg, en Autriche et Louis Delétraz, de retour dans le giron de l’équipe Charouz, entendait bien démarrer l’exercice 2020 du bon pied.

Lors des qualifications, le Genevois posait ses jalons en signant le 10e meilleur chrono. Samedi, au départ de la Feature Race, il prenait un bon départ qui lui permettait de se hisser au huitième rang lors du premier tour.

Non lui du groupe de tête, il perdait du temps lors de son arrêt au stand mais reprenait sa course sur un rythme toujours aussi élevé, et franchissait finalement la ligne d’arrivée au septième rang, marquant des premiers points pour sa première course de la saison.

Cette première course était remportée par Callum Ilott devant Marcus Armstrong et Robert Shwartzman.

"J’ai pris un bon départ, qui m’a permis de gagner deux places", explique le pilote suisse de 23 ans. "Notre arrêt n’était pas le plus rapide, mais ce sont des choses qui arrivent."

"J’ai repris quelques positions en conservant un bon rythme et, malgré quelques difficultés avec les pneus, nous avons tenu bon. Nous avons adopté une stratégie sûre, et il était important pour nous d’assurer une place dans le top 8 pour la grille de départ inversée pour la Sprint Race de dimanche."

Louis Deletraz, Charouz Racing System, devant Dan Ticktum, Dams Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

De fait, la septième place de Louis Delétraz dans cette première course lui permettait d’hériter de la deuxième place sur la grille pour la Sprint Race du dimanche.

Derrière le poleman Felipe Drugovich, huitième de la première course, Louis Delétraz ne lâchait rien mais, malgré quatre interventions de la voiture de sécurité, ne pouvait trouver l’ouverture sur le pilote brésilien, qui décrochait sa première victoire, alors que c’est Dan Ticktum qui complétait le podium.

Mais cette deuxième place, son sixième podium en FIA F2, restait une belle performance pour le pilote Charouz, et ce résultat lui permet de pointer au cinquième rang du championnat après ce premier meeting de l’année.

Une bonne entrée en matière pour Louis Delétraz, qui tire un bilan forcément positif de cette première sortie de la saison 2020.

"Nous n’étions pas à 100 % dans la course de samedi, et nous avons fait mieux le dimanche, nous savons donc où nous pouvons optimiser les choses à l’avenir. Les choses se sont bien passées et nous aurions pu difficilement marquer plus de points que nous l’avons fait."

"C’est vraiment positif pour l’équipe, tout le monde a travaillé dur pour préparer les voitures, et je pense que nous avons bien réagi depuis là où nous sommes partis. Pour moi, c’est un bon début de saison."

De bon augure pour le prochain meeting, dès le week-end prochain, et toujours sur le Red Bull Ring, cette fois dans le cadre du Grand Prix de Styrie.