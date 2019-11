La pause était longue entre l’avant-dernier rendez-vous du calendrier de la FIA F2, les 28 et 29 septembre à Sotchi, et la finale de la saison ce week-end à Abu Dhabi. Deux mois de pause qui n’ont pas altéré la motivation de Louis Déletraz, qui reste sur un bon résultat en Russie, avec une belle troisième place arrachée dans le dernier tour de la Course 1 face à Luca Ghiotto.

"Je suis très heureux d'être de retour à la compétition après m'être éloigné des circuits de F2 depuis fin septembre », commente le pilote suisse. « C'est vraiment, vraiment très long et vous vous retrouvez en train de regarder le calendrier et de compter les jours jusqu'à ce que vous soyez de retour sur la piste pour faire ce que vous aimez le plus ."

"J'ai été très actif dans mon entraînement depuis Sotchi et j'ai également été occupé par mon rôle de pilote de simulateur au sein du Haas F1 Team. De ce fait, j'ai été dans le cockpit loin de mes courses de F2 et cela aide assurément à rester dans la dynamique de la compétition."

Louis Deletraz aborde le rendez-vous d’Abu Dhabi avec d’autant plus de motivation qu’il s’était montré le plus rapide sur ce même circuit il y a un an, à l’issue de trois journées de tests collectifs tenus après la dernière manche de la saison 2018.

"C'est une piste que j'adore et sur laquelle j'aime piloter ", continue-t-il. "Je m’y suis montré le plus rapide après trois jours d'essais la dernière fois que j’y suis venu, j’ai donc j'ai hâte d'y retourner. Ce serait bien de retrouver la même performance en course !"

Dixième du championnat – derrière le regretté Anthoine Hubert -, Louis Deletraz espère ainsi terminer en beauté une saison faite de hauts et de bas, lui qui avait conclu à ce même rang à l’issue de l’exercice 2018, alors qu’il s’apprête à conclure sa troisième saison à ce niveau.

« L'objectif est de rester sur la même dynamique qu’en Russie. Si je peux répéter un podium ou faire encore mieux, ce serait assez satisfaisant et une bonne façon de terminer ma saison. »

"Mais l’usure des pneus sera la clé du week-end, avec les pneus très tendres que nous devons utiliser. Les pneus ne tiendront pas longtemps, surtout dans cette chaleur. La gestion et la stratégie de course seront extrêmement importantes."