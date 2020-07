Lundgaard intouchable au Red Bull Ring

Après avoir lancé sa saison par trois arrivées dans le top 6, Christian Lundgaard a pris un excellent envol depuis la troisième place de la grille ce dimanche pour doubler son coéquipier Marcus Armstrong, puis a signé un freinage aussi tardif qu'audacieux sur le leader Dan Ticktum pour prendre la tête de la course. Il a rapidement pris plusieurs secondes d'avance et n'a plus été menacé, remportant sa première victoire en Formule 2.

Mick Schumacher venait de s'emparer de la troisième place aux dépens de Marcus Armstrong lorsque son extincteur s'est déclenché, et l'Allemand a dû s'immobiliser en bord de piste – un extincteur vide à l'arrivée serait de toute façon synonyme de disqualification. Armstrong a ainsi fini troisième pour un podium 100% français au niveau des écuries : Lundgaard et Armstrong représentent ART Grand Prix, tandis que Ticktum court pour DAMS.

Avec Guanyu Zhou, Callum Ilott et Jack Aitken dans la suite du classement, le top 6 est monopolisé par les jeunes pilotes Renault (Lundgaard, Zhou), Ferrari (Armstrong, Ilott) et Williams (Ticktum, Aitken). Sean Gelael et Nikita Mazepin complètent le top 8, le Russe inscrivant son premier point de la saison. Un premier point qui échappe encore à Jehan Daruvala, neuvième à une demi-seconde de Mazepin.

Après avoir été cruellement privé d'une première victoire par un souci de radio hier, Yuki Tsunoda a été contraint à l'abandon par un potentiel problème d'embrayage. Robert Shwartzman, vainqueur de la Course Principale, a jeté l'éponge dès le départ, parti en tête-à-queue à la sortie du premier virage.

Shwartzman conserve la tête du championnat avec 48 points devant Lundgaard et Ilott, tous deux crédités de 43 unités, avant les prochaines courses au Hungaroring.

