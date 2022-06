Une manœuvre "dangereuse" des commissaires à Monaco ?

La Course Principale de Formule 2 à Monaco, remportée par Felipe Drugovich, a été marquée par un incident inhabituel lorsqu'Amaury Cordeel a été contraint à l'abandon au 18e tour après avoir percuté le mur à Antony Noghès. L'épreuve a été neutralisée par la voiture de sécurité pour évacuer la monoplace du pilote Van Amersfoort, qui était immobilisée à proximité de la sortie des stands, et les commissaires ont entrepris de l'évacuer en traversant brièvement la pitlane à ce niveau.

Cependant, pas moins de onze pilotes ont profité de la neutralisation de la course pour effectuer leur arrêt au stand obligatoire, et ils ont ainsi trouvé sur leur chemin les commissaires en train d'effectuer leur manœuvre.

"J'étais un peu surpris", a commenté Théo Pourchaire, qui a fini deuxième. "Même mon ingénieur était en train de me parler et tout d'un coup il a dit des gros mots en français, il a dit quelque chose de vraiment fort. Mais j'étais surpris, car c'est dangereux. J'ai eu peur que quelqu'un nous dépasse, et perdre la course ainsi, c'est merdique. J'ai eu peur pour les commissaires également, c'est dangereux. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est la première fois qu'ils font une erreur ici."

Pourchaire parle de "perdre" la course, car les meneurs ont perdu de précieuses secondes dans l'affaire, pendant que les pilotes sur la stratégie supertendres/tendres étaient en piste. Le mieux placé d'entre eux, Dennis Hauger, n'a toutefois récupéré que la septième place, bien loin de pouvoir prendre la tête de la course.

Le leader et futur vainqueur, Felipe Drugovich, a ajouté : "Ça paraissait assez bizarre, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire ça, mais c'est comme ça. Au moins, ils ont mis des drapeaux jaunes et j'ai pu voir ça comme il faut. Ce n'était pas un problème, j'étais juste inquiet de me faire doubler si d'autres gars étaient en piste, mais […] ça a été pour nous."

Quant à Jüri Vips, monté sur la troisième marche du podium, il a confié qu'il ne s'était "pas rendu compte de ce qui se passait" et qu'il avait failli percuter Pourchaire par l'arrière.

Après cinq des 14 meetings de Formule 2 au programme, Drugovich mène le championnat avec 113 points, devant Pourchaire (81), Daruvala (53), Armstrong (50) et Vips (49). Le rendez-vous suivant est à Bakou, la semaine prochaine.

Propos recueillis par Megan White