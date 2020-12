Mick Schumacher remporte le titre F2, Daruvala dernier vainqueur

La donne était simple avant l'ultime course de la saison 2020 de F2 : Mick Schumacher serait titré sauf en cas de victoire ou de seconde place de Callum Ilott et de mauvaise performance de sa part.

Au départ, Schumacher, troisième, produit un excellent envol et se dirige vers la tête mais Dan Ticktum lui résiste. Au freinage du virage 4, l'Allemand commet un énorme blocage de roue, manque d'harponner le Britannique mais reste sur la piste en résistant à Callum Ilott. Cependant cette erreur lui a causé un énorme plat. Si en début de course il parvient à maintenir sa place dans le top 3, en se battant même avec le second Jehan Daruvala, les choses se désagrègent au fur et à mesure et il se retrouve rapidement hors du rythme, sous la menace d'Ilott et Robert Shwartzman.

Au 19e tour, Ilott prend l'avantage sur son rival au virage 4 au prix d'une superbe manœuvre et Schumacher est alors victime d'une hémorragie de positions au volant d'une voiture difficilement conduisible. Alors sixième, il s'arrête à la fin du tour pour changer de pneus et passer des tendres. Logiquement, il repart dans les derniers, avec 14 tours à parcourir.

Le titre se joue alors sur le résultat d'Ilott, troisième. Le Britannique doit gagner ou finir second avec le meilleur tour. Ce dernier étant hors de portée, il faut donc l'emporter. En tête, le duel fait rage entre Ticktum et Daruvala, mais cela ne suffit pas pour Ilott dont le rythme est inférieur.

Daruvala se montre de plus en plus pressant face à un Ticktum en difficulté. L'Indien prend les commandes au 25e passage alors qu'Ilott est dépassé, quasiment coup sur coup, par Yuki Tsunoda et Guanyu Zhou, avant que Shwartzman ne passe également. La dégringolade continue pour le Britannique qui est ensuite passé par Giuliano Alesi avant d'être sorti des points par Luca Ghiotto et Nikita Mazepin. Alors que Daruvala s'impose devant Tsunoda qui s'est offert le scalp de Ticktum dans le dernier virage, Ilott franchit la ligne d'arrivée au 13e rang.

Le titre revient donc à Mick Schumacher, finalement 18e à l'arrivée. Le futur pilote Haas ajoute ce trophée à celui glané il y a deux ans en F3 Europe, là aussi c'était avec Prema.

Course sprint - Sakhir