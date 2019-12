Mick Schumacher: "Papa est le meilleur et il le sera toujours"

Mick Schumacher est sur le point de disputer sa deuxième saison en F2. L'objectif pour l'Allemand est de se battre pour les premières places dans chaque course et de se mettre en évidence pour arracher son billet pour la F1 en 2021, alors que plusieurs baquets devraient se libérer.

Lors d'un entretien avec le journal L'Equipe, le pilote allemand commente sa première année en F2 : "Je suis plutôt satisfait. Malheureusement, lorsque je pouvais espérer un bon résultat, j'ai toujours eu des problèmes mécaniques ou des accidents dans lesquels je n'étais pas en cause. Bien sûr, j'ai aussi fait des erreurs. La première année a été pour moi l'occasion d'apprendre un certain nombre de choses et j'ai beaucoup grandi en tant que pilote.

Le jeune Schumacher continue ensuite : "J'aime gagner, je ne suis donc pas satisfait de cette première année, mais je dois dire que je suis tout de même content si l'on considère le fait que j'étais un débutant dans la catégorie. Le choix le plus logique pour 2020 était de rester en F2. Je piloterai des voitures avec des pneus de 18 pouces, qui n'arriveront en F1 qu'en 2021. Si je pouvais faire le saut en Formule 1, j'aurai aussi un petit avantage à ce moment-là".

Mick fait déjà partie du programme de la Ferrari Driver Academy et, tout comme Leclerc, il se verrait bien en rouge à l'avenir, peut-être sur les traces de son père, qui a remporté 5 championnats du monde consécutifs de pilotes et 6 constructeurs à Maranello.

Quand on lui a demandé s'il sentait le poids de son nom de famille, il a répondu : "C'est mon père, je l'ai toujours admiré, c'est le plus grand de tous les pilotes et il le sera pour toujours. Il a été le premier à faire ce qu'il a fait. Il a toujours été mon héros parce qu'il est mon père et aussi parce qu'il est une légende du sport que j'ai toujours aimé. Je ne me souviens pas quand j'ai décidé d'être pilote, je pilote depuis l'âge de 2 ans. J'adore ce sport, j'adore piloter et gagner."