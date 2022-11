Novalak retrouve Trident pour la saison 2023 de F2

La saison sans osmose d'un team Tech3 loin de ses attentes

Associer deux rookies annonçait forcément quelques difficultés, mais Hervé Poncharal, la direction de KTM et les pilotes concernés ne s'attendaient sans doute pas à une saison aussi complexe. La mayonnaise n'a finalement jamais pris et de part et d'autre c'est avec un certain soulagement qu'on a vu le chapitre se refermer.