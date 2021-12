Oscar Piastri remporte le titre de F2

Le suspense était mince, compte tenu de l'avance d'Oscar Piastri au classement général, mais il ne peut désormais plus être rattrapé : en finissant troisième de la première manche d'Abu Dhabi quand son dernier rival – et coéquipier – Robert Shwartzman n'a pu faire mieux que quatrième, Piastri jouit d'une avance de 57,5 points qui s'avère irrattrapable lors des deux dernières courses de la saison.

Le futur pilote de réserve Alpine remporte ainsi le championnat de Formule 2 pour un troisième titre en trois ans après ceux obtenus en Formule Renault Eurocup et en FIA F3. Sa saison aura été un modèle de constance, puisqu'il était toujours dans le top 10 lorsqu'il passait sous le drapeau à damier, mais aussi de performance, avec déjà cinq victoires et surtout cinq pole positions consécutives.

Ce sont d'ailleurs Shwartzman et Piastri qui ont fait le spectacle lors de cette première course sprint du week-end, alors qu'ils étaient respectivement septième et dixième sur la grille de départ. Dès l'extinction des feux, un envol phénoménal les a propulsés au cinquième et sixième rangs ; ils se sont ensuite défaits de Dan Ticktum et de Liam Lawson, Piastri prouvant au passage qu'il était possible de dépasser dans la longue courbe qu'est le nouveau virage 9. L'Australien s'est finalement emparé du podium face à son coéquipier dans le 20e des 23 tours pour remporter le titre en beauté.

Pendant ce temps, le poleman Jehan Daruvala se battait avec Felipe Drugovich pour la victoire, les deux hommes ayant notamment passé une trentaine de secondes roue contre roue, l'Indien conservant l'avantage de justesse. Il a remporté sa deuxième victoire de la saison, Drugovich signant pour sa part son troisième podium.

Plus loin, Liam Lawson a pris la cinquième place devant un Dan Ticktum en difficulté alors que ce dernier s'élançait de la première ligne. Théo Pourchaire a dû se contenter de la septième place, ayant passé toute la course dans cette position alors qu'il partait cinquième, auteur d'un départ manqué. Guanyu Zhou a marqué le dernier point disponible.

Abu Dhabi - Course Sprint 1