Pourchaire incertain pour le prochain meeting de F2

Sixième du championnat de Formule 2, Théo Pourchaire a vécu un week-end très difficile à Bakou, d'où il n'est reparti qu'avec huit points dans son escarcelle. Surtout, le meeting azéri s'est terminé de la plus mauvaise des manières pour le pilote français.

La Course Principale disputée dimanche matin s'est achevée prématurément pour lui, qui s'est retrouvé impliqué dans un accrochage avec Dan Ticktum (Carlin) et Marcus Armstrong (DAMS) au virage 3. S'il a d'abord pu repartir après un passage par l'échappatoire, Pourchaire a finalement été contraint à l'abandon quelques tours plus tard.

Les images ont montré le pilote ART Grand Prix se tenant le poignet après son accident et il a été hospitalisé dans la foulée pour des examens, qui ont révélé une fracture du radius dimanche après-midi. En début de semaine, le jeune pilote de 17 ans a donc subi une intervention dans une clinique spécialisée de Monaco et entame désormais sa convalescence. Problème : compte tenu des délais préconisés pour sa guérison, il ignore encore s'il sera rétabli à temps pour le prochain rendez-vous du calendrier F2, du 16 au 18 juillet à Silverstone.

"Je voulais juste vous dire que je vais bien", a-t-il fait savoir mardi soir. "Hier [lundi], dès que cela a été possible, je me suis rendu dans une clinique spécialisée à Monaco. J’ai le radius gauche fêlé, ça fait mal mais ça va aller. Mon bras doit être immobilisé pendant quatre semaines. Je vais tout donner pour être de retour le plus rapidement possible. Je ne sais pas si je serai à Silverstone mais je vais travailler dur, prier, pour être prêt."

Plus jeune vainqueur de l'Histoire de la Formule 2 lorsqu'il s'est imposé dans les rues de Monaco il y a bientôt trois semaines, Pourchaire pointe aujourd'hui à 23 points du leader du championnat, Guanyu Zhou (UNI Virtuosi). À Bakou, il a pris la cinquième place de la première course avant d'enchaîner deux résultats vierges, victime notamment d'un contact avec Ralph Boschung lors de la deuxième course.

Après le meeting de Silverstone dans six semaines, le calendrier de la F2 passera par Monza puis Sotchi.