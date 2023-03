Pourchaire "aurait dû rester plus calme", selon Martins

Au septième tour de la Course Sprint de l'épreuve de F2 de Djeddah, Théo Pourchaire s'est rendu coupable d'une collision avec Oliver Bearman qui a entraîné l'abandon des deux hommes alors qu'ils étaient en lutte pour le top 5. Cette manœuvre manquée au virage 1 a profité à Victor Martins, l'équipier de Pourchaire chez ART Grand Prix, que le vice-champion 2022 de la discipline tentait de dépasser au moment de son erreur.

Finalement, Martins a donc eu le champ libre pour revenir sur ses rivaux, et signer la seconde position derrière Ayumu Iwasa. Pourchaire, de son côté, s'est répandu en excuses auprès de Bearman dès sa sortie du cockpit et a écopé de cinq places de pénalité pour la Course Principale de cet après-midi, où il partira donc huitième et non troisième.

Martins, qui sera de son côté en pole après sa démonstration de vendredi, a déclaré concernant l'incident de son équipier : "J'allais assez vite, j'ai freiné assez tard, puis je suis resté sur la trajectoire et j'ai vu Théo rentrer très, très vite dans Bearman."

"Je me suis dit que c'était une erreur, parce que j'allais déjà très, très vite, et que je rattrapais les autres au freinage, et qu'il est arrivé beaucoup trop vite. Alors je ne sais pas, je pense qu'il aurait dû rester un peu plus calme, parce que nous avions un bon rythme et que nous pouvions revenir plus tard dans la course."

Quand la question lui a été posée de savoir s'il avait craint d'être pris dans l'incident, il a ajouté : "Il a juste freiné peut-être un peu trop tard et il a probablement perdu l'arrière. Je l'ai vu arriver à la fin du freinage, et j'ai juste ouvert le volant et freiné un peu plus pour attendre de voir ce qui allait se passer."

"Quand j'ai vu qu'il avait percuté Bearman, j'étais clairement dans le brouillard, je ne comprenais pas tout, il fallait peut-être que j'aille à droite, peut-être à gauche. J'ai vu qu'ils allaient un peu à l'extérieur, alors j'ai gardé ma trajectoire et c'est tout."

Victor Martins, ART Grand Prix

Sur le plan personnel, Martins a signé son deuxième podium en trois courses disputées, lui qui a été titré l'an passé en F3. Son attitude mâture et patiente, à l'âge de 21 ans (contre 19 pour Pourchaire), est la clé de ses premiers résultats même si les choses ne se sont pas passées idéalement lors de l'épreuve principale à Sakhir. Il estime que l'expérience de ses saisons en Formule Renault et en FIA F3 est déterminante dans la gestion des émotions dans les courses heurtées comme celle de samedi.

Martins a déclaré : "Je dirais que mon expérience a porté ses fruits aujourd'hui, en étant calme et en gérant toutes les situations. Il faut aussi tout préparer, se préparer autant que possible et piloter instinctivement sur le moment."

"Quand vous savez quel est l'objectif, alors vous savez naturellement si vous devez être agressif, si vous devez être calme, si vous devez défendre ou non, et toutes ces choses. Je pense que j'ai acquis tellement d'expérience après tant d'années en Formule Renault et en Formule 3, [...] je pense que j'ai acquis beaucoup de maturité, je sais comment me gérer, comment gérer mes émotions tout au long de la course."

"Je suis heureux de la course d'aujourd'hui. Par le passé, j'aurais tout essayé pour gagner, mais j'aurais peut-être fait quelque chose de mal. Je suis donc très heureux d'avoir mûri en tant que pilote et en tant que personne dans la vie, et je pense que toutes ces années portent leurs fruits aujourd'hui."

Avec Megan White