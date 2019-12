Cette annonce arrive en même temps que l'officialisation d'un nouveau partenaire pour Ralph Boschung, en l'occurrence la société suisse de partage de vidéos en ligne, Timiti, dont le lancement est prévu pour janvier, et qui soutiendra ce dernier lors de la prochaine saison.

Avec MP Motorsport, Ralph Boschung retrouve l'équipe avec laquelle il avait disputé sa deuxième saison en Formule 2 en 2018, et avec laquelle il avait signé pour meilleurs résultats deux septièmes places (Bahreïn et Bakou).

"Je suis enchanté de revenir en Formule 2 avec MP Motorsport pour les essais officiels d’Abou Dhabi", se réjouit Ralph Boschung. "Je connais très bien cette équipe avec laquelle j’ai déjà couru en 2018 et nous avons un très bon relationnel. Je souhaite également la bienvenue à Timiti, mon nouveau partenaire qui me soutiendra lors des prochaines saisons. Tout cela est très excitant et je suis impatient de reprendre la piste vendredi et samedi."

Cette saison, avec l'équipe Trident, le pilote suisse a dû faire l'impasse sur plusieurs meetings (Red Bull Ring, Silverstone et Abu Dhabi) pour des raisons budgétaires. Boschung avait également été contraint à déclarer forfait à Monza, sa monoplace ayant été allouée à Giuliano Alesi, dont la voiture avait été saisie dans le cadre de l'enquête sur l'accident fatal d'Anthoine Hubert.

Les essais officiels d'après-saison de la FIA F2 se dérouleront du 5 au 7 décembre.