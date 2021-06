Robert Shwartzman règne en maître à Bakou

Si Liam Lawson a signé la pole position de la Course Principale devant son coéquipier Jüri Vips, le top 10 inversé sur la grille pour cette Course Sprint 1 de Bakou plaçait Robert Shwartzman aux avant-postes devant Jehan Daruvala et le leader du championnat Guanyu Zhou, avec Théo Pourchaire au septième rang.

Auteur d'un bon envol, Shwartzman a parfaitement géré le restart à la suite d'une neutralisation par la voiture de sécurité lors des premières boucles, et a ensuite creusé un écart de près de trois secondes sur Jehan Daruvala en l'espace de deux tours. Écart qui n'allait que croître lentement jusqu'à la fin de la course, le Russe faisant preuve d'une maîtrise à toute épreuve et remportant une victoire bien méritée, pour son premier podium de la saison.

Les dépassements se sont multipliés au premier virage avec l'assistance non négligeable du DRS, et un certain nombre étaient à mettre à l'actif de Dan Ticktum. Le pilote Carlin a fait feu de tout bois, doublant successivement Boschung, Armstrong, Daruvala et Zhou pour s'emparer de la deuxième place à dix tours du but. Il avait alors quatre secondes de retard sur Shwartzman, mais ce déficit a crû pour dépasser les cinq secondes à l'arrivée.

Zhou, qui a pris l'avantage sur Daruvala mais s'est donc fait passer par Ticktum, est monté sur la troisième marche du podium, maintenant sa position du départ, et marque des points très précieux au championnat. Daruvala et Pourchaire (qui a arraché les points du meilleur tour sur la ligne d'arrivée) suivaient devant Boschung et Armstrong, ces derniers ayant perdu du terrain après s'être élancés dans le top 5. Vips a marqué le dernier point disponible après avoir vu la septième place lui échapper pour moins d'un dixième de seconde face au Néo-Zélandais.

Le premier tour a été marqué par l'abandon de Liam Lawson et d'Oscar Piastri, dauphin de Zhou au championnat. Heurté par Felipe Drugovich à l'arrière, Piastri a ensuite touché Vips et s'est retrouvé décalé vers l'extérieur, ne laissant d'autre alternative à Lawson que de percuter le mur.

C'est cet incident qui a provoqué l'intervention du Safety Car, et Drugovich a reçu une pénalité de dix secondes qui lui a coûté une précieuse neuvième place, puisque le top 10 est inversé pour former la grille de départ de la Course Sprint 2. Ainsi, c'est Bent Viscaal, toujours en quête de ses premiers points en Formule 2, qui occupera la pole position cet après-midi, avec David Beckmann à ses côtés.

En attendant, Zhou creuse l'écart en tête du championnat avec 78 points, devant Pourchaire (55), Piastri (52), Ticktum (50) et Shwartman (45).

Bakou - Course Sprint 1