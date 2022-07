Sargeant l'emporte, Nissany échappe au pire

Quatrième sur la grille de départ, Théo Pourchaire a surgi tel un boulet de canon au départ pour prendre la deuxième place, derrière un Logan Sargeant ayant conservé l'avantage de la pole position. Quelques kilomètres plus loin s'est produit un accident terrifiant : Roy Nissany est allé au-delà de la limite en percutant Dennis Hauger pour défendre sa position, ce qui a rendu la monoplace du Norvégien incontrôlable et mené à un second accrochage, Hauger décollant sur un vibreur et retombant sur le Halo de l'Israélien. Les deux hommes s'en sont sortis indemnes mais nul doute que les conséquences auraient pu être dramatiques sans la présence de ce dispositif de sécurité.

Le Safety Car est alors intervenu et Sargeant s'est chargé de creuser un écart suffisamment important à la relance de la course pour empêcher Pourchaire d'activer son DRS par la suite. Le peloton s'est jaugé jusqu'au 10e tour, coup d'envoi des arrêts au stand pour les hommes ayant pris le départ avec les pneus tendres, ce qui comprenait tout le top 8. Jüri Vips, neuvième, était quant à lui sur la stratégie alternative (des pneus durs aux tendres), avec Jehan Daruvala et Jack Doohan, vainqueur de la Course Sprint de samedi.

Compte tenu de la dégradation rapide des gommes, les pilotes se sont tenus à carreaux car seul le plus précautionneux allait tirer les marrons du feu. À ce petit jeu, Vips et Daruvala ont été les plus malins en gagnant plusieurs positions avec leur stratégie. Pourchaire et Frederik Vesti sont revenus sur leur adversaire respectif (Sargeant pour le Français, Lawson pour le Danois) en fin de course, toutefois ni l'un ni l'autre n'est parvenu à trouver l'ouverture.

Sargeant a donc foncé vers une victoire tranquille, sa première en F2, devant Pourchaire, tandis que Lawson a conservé sa troisième place. Opportuniste, Felipe Drugovich a profité de la lutte entre Lawson et Vesti pour prendre la quatrième place dans les derniers mètres de course. Suivaient Vips, Daruvala, Armstrong, Doohan et Hughes.

À noter que les deux pilotes ART Grand Prix, Pourchaire et Vesti, sont sous enquête en raison d'une potentielle infraction lors de leur arrêt.

Silverstone - Course Principale