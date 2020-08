Schumacher et Shwartzman s'accrochent, Tsunoda hérite de la victoire

Il y a quatre semaines, Yuki Tsunoda avait cruellement perdu la victoire au Red Bull Ring en raison d'une panne de radio ayant impacté sa stratégie ; ce dimanche, la réussite était du côté du petit Japonais.

Course Principale : Callum Ilott dominateur et vainqueur à Silverstone

La première ligne était monopolisée par les pilotes Prema, Robert Shwartzman devant Mick Schumacher, et les deux hommes ont fait la course en tête. Sorti de piste à Brooklands, Schumacher a un temps accusé deux secondes de retard, mais était légèrement plus rapide et a rattrapé son coéquipier en fin d'épreuve, jusqu'à lancer l'assaut par l'extérieur dans ce même virage au 19e des 21 tours. L'Allemand s'est toutefois un peu trop rabattu sur l'autre Prema, provoquant un accrochage évitable.

Qui en a profité ? Le seul pilote capable de tenir leur rythme depuis le début de la course, Yuki Tsunoda ! Le rookie de Carlin signe déjà son troisième podium en dix épreuves, avec cette victoire qui lui permet de prendre la sixième place du championnat.

De manière assez surprenante, Schumacher s'est tiré de l'accrochage sans crevaison et a ainsi pu prendre la deuxième place. En revanche, Shwartzman a vu son aileron avant endommagé et n'a pu sauver une position dans les points. "Dites à Robert, si j'ai commis une erreur, que je suis vraiment, vraiment désolé, et que j'en prends la responsabilité", a déclaré Schumacher à la radio. "Je suis tellement désolé."

Auteur d'une course solide sur la piste où il s'était imposé l'an dernier, Jack Aitken a hérité du podium devant Louis Delétraz, qui a réalisé un piètre premier tour depuis la quatrième position de la grille, perdant deux places, mais s'est bien rattrapé par la suite. Belle course également de Guanyu Zhou, parti neuvième, qui a fini cinquième, devant son coéquipier Callum Ilott. Dan Ticktum et Nikita Mazepin complètent le top 8, le Russe ayant été critiqué par Ilott et Ticktum pour sa défense rugueuse.

Christian Lundgaard, quant à lui, était bien parti pour marquer des points précieux, à la lutte avec Delétraz et Zhou, lorsqu'il a subi une crevaison à l'avant gauche.

Ilott conforte sa première place au championnat avec 106 points au compteur, devant Lundgaard (87), Shwartzman (85), Mazepin (71) et Delétraz (64).

Silverstone II - Course Sprint