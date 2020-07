Shwartzman et Ghiotto, vainqueurs à la stratégie au Hungaroring

Course Principale

Lors de cette première course du week-end, samedi après-midi, Shwartzman s'est emparé de la tête de course à la faveur d'une stratégie décalée qui l'a vu partir en pneus jaunes et finir avec les plus rapides, les pneus rouges. Il n'a fait qu'une bouchée de Mick Schumacher, qui a un temps mené la course, et terminé loin devant Nikita Mazepin, sur la même stratégie.

Course Sprint

Sur une piste légèrement humide au moment du départ, c'est encore une fois une victoire stratégique qui a été remportée ce dimanche matin. Ghiotto, chaussé de pneus jaunes, a choisi de ne pas s'arrêter malgré la forte dégradation constatée, et a résisté jusque dans les derniers mètres au retour tonitruant de Callum Ilott, qui avait de son côté fait le choix de s'arrêter pour monter des pneus rouges. Comme en course principale, Schumacher a complété un podium composé de deux membres de la Ferrari Driver Academy, décidément en verve en ce début de saison.