Shwartzman remporte son duel face à Tsunoda

Les conditions étaient loin d'être idéales pour la Course Principale de ce second week-end de course au Red Bull Ring, initialement similaires à ce qu'elles étaient pour les qualifications de Formule 1. Le départ a finalement été donné derrière le Safety Car, deux heures plus tard que prévu, mais la piste a progressivement séché sans toutefois permettre de chausser les slicks avant la fin de l'épreuve.

En qualifications, Yuki Tsunoda s'était illustré en signant la pole position devant Guanyu Zhou et Callum Ilott, et le petit Japonais a maîtrisé son sujet dans ces conditions d'adhérence précaires devant les deux UNI-Virtuosi. La course a toutefois basculé au moment des arrêts au stand, lorsque Tsunoda n'a pu entendre son équipe qui lui demandait à la radio de venir changer de pneus ; le protégé de Red Bull perdait des secondes par poignées par rapport à ses rivaux chaussés de gommes neuves, et en a de surcroît laissé filer quelques autres lors de son arrêt, en raison d'une roue récalcitrante.

Tsunoda s'est retrouvé quatrième après être ressorti des stands, tandis que l'épreuve était désormais menée par Robert Shwartzman, remonté grâce à plusieurs dépassements après avoir pris le départ de la sixième position. Tsunoda a profité de ses pneus neufs pour doubler Ilott et Zhou, mais la victoire lui a échappé pour une seconde ; c'est bien Shwartzman, Champion FIA F3 en titre, qui a signé son premier succès dans l'antichambre de la Formule 1. Le Russe l'a dédié à son père, décédé en avril dernier.

Zhou a résisté à Mick Schumacher pour la troisième place, tandis que Christian Lundgaard, également auteur de beaux dépassements depuis le huitième emplacement de la grille, a laissé filer la cinquième place après une excursion dans les graviers en fin d'épreuve. Il se classe quand même sixième derrière Ilott.

Marcus Armstrong et Dan Ticktum complètent le top 8 et occuperont la première ligne pour la Course Sprint. En attendant, c'est Shwartzman qui prend la tête du championnat avec 48 points, devant un autre membre de la Ferrari Driver Academy, Ilott (37).

Spielberg II - Course Principale

