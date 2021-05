Théo Pourchaire en pole position à Monaco

Théo Pourchaire a frappé un grand coup ! Le Français de 17 ans n'est que le deuxième rookie à avoir signé la pole position à Monaco lors des dix dernières saisons de GP2/F2, après un certain Charles Leclerc. Tout comme le pilote Ferrari, le natif de Grasse évolue à domicile, et il s'est illustré sur cette piste qu'il découvrait pourtant aujourd'hui, contrairement à nombre de ses rivaux.

Positionné dans le Groupe A pour ces qualifications scindées en deux afin d'éviter les problèmes de trafic, Pourchaire a signé un chrono redoutable de 1'20"985, reléguant tous ses rivaux à plus de quatre dixièmes. Dans son groupe, Oscar Piastri n'a pu faire mieux que 1'21"443 ; Robert Shwartzman sera quant à lui en première ligne pour la Course Principale grâce au meilleur temps du Groupe B, qui est traditionnellement le plus rapide, en 1'21"403.

"Je ne sais pas si le Groupe A était meilleur que le second, mais c'est clair que j'ai juste déconnecté mon cerveau pendant trois tours", confie Pourchaire. "Je n'étais pas super confiant lors des essais libres ce matin, mais j'ai repoussé les limites de la voiture et ça a fonctionné. Je suis super content d'être en pole pour la première fois en F2. J'habite à 30 minutes d'ici, donc ça représente beaucoup pour moi."

En raison du top 10 inversé pour former la grille de départ de la Course Sprint 1, ce seront alors le leader du championnat Guanyu Zhou et Felipe Drugovich que l'on retrouvera alors aux avant-postes. Pourchaire, lui, sera dixième. "J'espère que je ne vais pas endommager la voiture", commente le pilote ART. On note par ailleurs qu'Alessio Deledda, avec 6"8 de déficit sur Pourchaire et 6"3 sur Shwartzman, n'est pas dans les 107% et pourrait donc ne pas être autorisé à prendre le départ.

Avec les quatre points de la pole position, Pourchaire rejoint en tout cas le top 10 du classement général, titulaire de douze unités désormais.

Monaco - Qualifications

Groupe A

Groupe B