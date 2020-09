Dan Ticktum domine, Callum Ilott nouveau leader

Personne n'était au niveau de Dan Ticktum ce matin dans le Temple de la Vitesse. Le pilote DAMS a pris la tête dès l'extinction des feux, grâce à un meilleur envol que celui du poleman Louis Delétraz, et a rapidement creusé un écart de plusieurs secondes, ce qui lui a permis de ne pas être rattrapé – même lorsque la course a été neutralisée par la voiture de sécurité virtuelle (Felipe Drugovich, qui jouait le top 10, a été percuté par l'arrière par Roy Nissany, est parti en tête-à-queue et n'a pu repartir ; l'Israélien a été pénalisé de dix secondes).

Course Principale : Callum Ilott cale, Mick Schumacher gagne à Monza

Cinq secondes derrière Ticktum (qui s'est immobilisé dans les graviers après avoir franchi la ligne d'arrivée), c'était la foire d'empoigne pour la deuxième place. Une deuxième place qui a été occupée par Delétraz pendant la première moitié de la course, mais le pilote Charouz n'avait pas le rythme pour se maintenir aux avant-postes et s'est ensuite fait dépasser successivement par Callum Ilott, Christian Lundgaard et Mick Schumacher, résistant tout juste à Robert Shwartzman pour la cinquième place.

Ilott, Lundgaard et Schumacher ont quant à eux franchi la ligne d'arrivée dans un souffle ; Schumacher pouvait espérer mieux, lui qui avait dépassé Zhou et Lundgaard en début d'épreuve avant de tirer tout droit avant la première chicane, rétrogradant derrière les deux hommes.

Guanyu Zhou, justement, a vu un bon résultat lui échapper. Quatrième sur la grille, le protégé de Renault a pris un piètre envol avant de connaître un problème technique qui l'a relégué en fond de peloton ; Yuki Tsunoda a subi un incident similaire et perd de gros points dans la course au titre. Luca Ghiotto, quant à lui, a endommagé son aileron avant dans une collision avec Jack Aitken et a dû rentrer au stand alors qu'il était septième ; Aitken, en revanche, a pris le point de la huitième place, derrière Jehan Daruvala.

Callum Ilott est à nouveau leader du championnat avec 146 points au compteur, devant Mick Schumacher (141) et Robert Shwartzman (138), ce trio de la Ferrari Driver Academy continuant de mener la danse. Suivent Yuki Tsunoda (123), Christian Lundgaard (114), Guanyu Zhou (102) et Nikita Mazepin (101). Le top 7 se tient en 45 points !

Monza - Course Sprint

