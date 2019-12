La F2 crée le Trophée Anthoine Hubert

Afin de récompenser le Rookie de l'année en Formule 2, un nouveau trophée a été créé et porte désormais le nom d'Anthoine Hubert, tué dans un accident à Spa-Francorchamps en août dernier. Membre de la Renault Sport Academy, Guanyu Zhou est devenu le premier pilote à le recevoir. Le Chinois a décroché pour sa première saison en F2 cinq podiums et une pole position à Silverstone, et terminé septième du championnat. C'est lors d'une cérémonie organisée à Monaco qu'il a reçu ce prix, des mains de Victhor Hubert, le frère d'Anthoine.

"C'est un immense honneur de recevoir ce Trophée Anthoine Hubert si particulier pour le Rookie de l'année", a réagi Guanyu Zhou. "D'un point de vue personnel, c'était évidemment une formidable saison, et nous avons accompli des choses que nous n'aurions pas pensé réussir si vite. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas cette année, mais je suis très reconnaissant envers UNI-Virtuosi pour leur travail acharné, ainsi qu'envers Renault pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, en m'aidant à devenir pilote. Je souhaite à Anthoine le meilleur là-haut, j'essaie de le rendre fier et je continuerai à essayer de le faire pour la suite de ma carrière."

Depuis l'accident d'Anthoine Hubert, une enquête de la FIA a été menée et des conclusions devraient être rendues publiques dans les prochaines semaines. Le Français courait pour l'équipe Arden et avait décroché deux victoires en course sprint, à Monaco et sur le Paul Ricard. Il avait également impressionné en remontant de la 11e à la quatrième place à Bahreïn, tout en étant privé de radio.

"Anthoine fera toujours partie de notre famille", a rappelé Bruno Michel, directeur de la F2. "Nous voulions l'honorer et faire en sorte que l'on se souvienne affectueusement de lui lors de chacune des saisons à venir. Nous avons donc décidé de décerner ce trophée au nom d'Anthoine pour le meilleur rookie de la saison, une récompense pour laquelle je suis convaincu qu'il se serait battu en cette fin d'année."