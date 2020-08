Tsunoda gagne sur tapis vert une course dédiée à Anthoine Hubert

Avant le départ, un hommage est rendu à Anthoine Hubert, décédé lors de cette même course à Spa l'an passé, avec une minute de silence.

Au départ, le poleman Tsunoda, menacé par l'extérieur à la Source, conserve sa place face à Mazepin. Du coup le Russe se retrouve sous la pression de Matsushita avec qui il attaque, à deux de front, le Raidillon avant de devoir se ranger derrière le Japonais. Dans la ligne droite des Combes, un essaim de pilotes se forme juste derrière le pilote MP Motorsport. Le Russe tente de reprendre sa position mais Matsushita résiste bien, ils précèdent Mick Schumacher.

Gros accident à Blanchimont

Avec l'aide du DRS, Mazepin reprend l'avantage avant les Combes dès le troisième tour. Matsushita perd deux autres places dans cette boucle, d'abord face à Schumacher à l'Arrêt de Bus puis face à Delétraz dans la ligne droite. Shwartzman tente sa chance également mais doit attendre les Combes pour prendre la cinquième place au Nippon, en perdition.

Après avoir perdu une autre place face à Zhou, Matsushita voit se profiler son équipier Drugovich. Cependant, dans Blanchimont, alors que le Japonais défendait sur l'intérieur, un contact a lieu. L'aileron avant du Brésilien crève le pneu arrière droit de son équipier : la sortie est inévitable pour Matsushita qui va taper fort, par l'arrière, le mur de pneus à la fin du dégagement. Heureusement, il sort indemne mais cela déclenche la Virtual Safety Car. Drugovich, aileron avant cassé, doit passer par les stands.

La course reprend à la fin du sixième tour. Huitième, Ilott tente de passer Piquet mais échoue, coupe aux Combes et rend la place au Brésilien. Tsunoda, après sept tours, compte 1,8 seconde d'avance sur Mazepin. Derrière, Zhou passe Delétraz pour s'emparer de la quatrième place ; le Chinois est en pneus mediums. Au neuvième tour, Ticktum double Ilott pour prendre le huitième rang ; le leader du championnat est dépassé, au tour suivant, par Nissany.

Mazepin, en tête et enquête(s)

En fin de neuvième boucle, Mazepin et Schumacher, deuxième et troisième, rentrent chausser des mediums. L'arrêt de l'Allemand est très long. Le leader Tsunoda s'arrête au passage suivant et, là aussi, l'arrêt ne se fait pas dans la facilité : le Japonais repart donc derrière Mazepin. Le Russe est toutefois sous enquête des commissaires pour un unsafe release : le pilote est reparti en faisant patiner ses pneus dans la zone de travail des mécaniciens de l'équipe suivante.

Après 13 tours, Zhou, Piquet, Ticktum, Nissany et Ilott constituent le top 5 mais ne se sont pas arrêtés, puisqu'ils sont partis en mediums. Au fil des arrêts des pilotes devant lui, Mazepin remonte dans la hiérarchie et bute un temps sur Lundgaard. Au terme du 14e passage, Piquet, Ticktum et Ilott rentrent au stand, alors que Zhou et Nissany, satisfaits de leur rythme, restent en piste pour allonger leur premier relais le plus possible. Ils comptent à ce stade 16 et huit secondes d'avance respectivement sur Mazepin.

En fin de 16e tour, Zhou est rappelé au stand pour changer de gommes. Il ressort sixième mais est vite sous la menace de Ghiotto : en voulant défendre sur l'intérieur aux Combes, le pilote UNI-Virtuosi freine trop tard et tire tout droit dans l'échappatoire. En difficulté avec ses pneus froids et désormais sales, il perd alors trois positions en quelques virages. Mazepin a repris la tête, avec 1,1 seconde d'avance sur Tsunoda et 5,5 sur Schumacher.

Mazepin-Tsunoda, controverse en trois actes

La lutte fait rage pour la sixième place : Ticktum prend l'avantage sur Ghiotto au début d'un 19e tour en hommage à Anthoine Hubert, avec des applaudissements de la part des membres du paddock. Ilott fait pression sur l'Italien mais est lui-même menacé par son équipier Zhou. Pendant ce temps, la tête de course s'est diablement resserrée : Tsunoda est en position de tenter l'extérieur sur Mazepin aux Combes, les deux hommes sont proches du contact, le Japonais est obligé de passer hors piste, et c'est donc le statu quo. Schumacher revient à 4,7 secondes.

Zhou vient finalement à bout d'Ilott, puis de Ghiotto dans le 20e tour. Le leader du classement est en revanche surpris par Nissany à la Source au 23e tour. Tsunoda continue de faire pression sur Mazepin mais semble manquer de vitesse de pointe. Nissany poursuit son excellente course en se jouant intelligemment de Ghiotto au freinage des Combes : après avoir obligé l'Italien à défendre à l'intérieur, il fait mine de se replacer sur la trajectoire de course avant de plonger à son tour à l'intérieur et de prendre l'avantage en retardant son freinage. L'Israélien est huitième.

En tête de course, dans la 24e boucle, Tsunoda dispose d'une véritable seconde chance, toujours aux Combes. Mais là encore, en tentant l'extérieur sur le pilote Hitech et alors que les deux pilotes ont abordé le virage côte à côte, il se trouve contraint de quitter provisoirement la piste ; il est furieux à la radio. Dans l'ultime boucle, trop juste au même endroit, il ne peut pas retenter sa chance mais tente un coup d'intimidation dans la dernière chicane, sans réussite.

Nikita Mazepin passe la ligne en tête mais la joie est de courte durée : avant même la fin du tour d'honneur, une pénalité de cinq secondes tombe. Le Russe est accusé d'avoir poussé hors piste Tsunoda, ce qu'il n'accueille pas avec joie puisqu'il vient taper le panneau indiquant la place de second avec le nez de sa F2, panneau qui tombe juste devant... Tsunoda qui fête sa victoire. En plus de l'enquête pour unsafe release, toujours pendante, Mazepin fait face à une investigation pour son comportement dans le parc fermé !

Spa F2 - Course principale