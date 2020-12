Tsunoda en pole, Schumacher en fond de grille !

La séance qualificative de Formule 2 s'annonçait très mouvementée ce vendredi, avec 22 monoplaces en piste sur la piste extérieure du Circuit International de Bahreïn, longue de 3,543 kilomètres, et ça n'a pas manqué.

Les pilotes se sont pourtant montrés très sages lors de la première salve de chronos, et c'est Yuki Tsunoda qui a signé le meilleur temps. C'était crucial pour un pilote qui doit marquer le maximum de 48 points ce week-end pour avoir une chance de titre, mais qui se bat aussi pour un top 5 synonyme de Super Licence et d'accession à la Formule 1 avec AlphaTauri.

Suivaient Nikita Mazepin, Jehan Daruvala, Felipe Drugovich et Christian Lundgaard, tous à plus d'un dixième, alors que Callum Ilott n'était que septième, à trois dixièmes. Quid de son rival, Mick Schumacher ? Eh bien il n'avait pas encore pris la piste ! Les Prema ont décidé de faire leur premier run en milieu de séance, quand leurs rivaux étaient au stand, afin d'éviter le trafic. Cette stratégie pourtant intéressante n'a pas porté ses fruits, en particulier pour le leader du championnat, seulement 16e malgré trois tours de mise en température de ses pneus.

L'ensemble des concurrents ont repris la piste à dix minutes du drapeau à damier, mais les améliorations se sont avérées rares jusqu'à un tête-à-queue de Luca Ghiotto, qui a provoqué un drapeau rouge à quatre minutes du but. Robert Shwartzman avait quand même eu le temps de se hisser au quatrième rang, alors qu'Ilott chutait à la neuvième place et Schumacher à la 18e.

La séance a pu reprendre pour les derniers instants de roulage, mais c'était alors un immense chaos en matière de trafic. Tsunoda a anéanti un train de pneus tendres avec un gros blocage de roue – il lui faudra utiliser l'autre train en Course Principale – tandis que Schumacher, probablement frustré d'avoir été gêné plusieurs fois dans cette séance, semble avoir commis une erreur de jugement en se rabattant sur la Trident de Nissany, l'accrochage arrachant l'aileron arrière de la Prema. L'Allemand fait l'objet d'un enquête des commissaires et partira au mieux 18e demain, loin derrière son rival Ilott.

Shwartzman est donc mathématiquement éliminé de la course au titre malgré sa belle performance. Pour sa part, Schumacher devra marquer quatre points de plus qu'Ilott pour être sacré dès ce samedi, à une course du but. Autant dire que ce n'est pas gagné.

Sakhir - Qualifications