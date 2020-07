Un second meeting autrichien compliqué pour Louis Delétraz

Le jeune Genevois, pilote de test et de réserve pour l’équipe Haas F1 Team, entendait bien poursuivre sur sa lancée après une bonne deuxième place décrochée lors de la seconde course du premier meeting de la saison.

Les qualifications allaient pourtant s’annoncer difficiles le vendredi pour le pilote de l’équipe Charouz Racing System, qui devait se contenter du 18e chrono juste derrière son équipier Pedro Piquet.

En raison de fortes pluies orageuses, la Course 1 était retardée de deux heures et, malgré une belle remontée lors des premiers tours, Louis Delétraz perdait toute chance de bon résultat en raison d’un problème lors de son arrêt au stand. Il concluait cette première manche à une lointaine 19e place.

De cette même 19e place sur la grille de départ pour la Course 2 le dimanche, le Suisse n’avait guère de chance de briller lors de cette seconde manche longue de 28 tours seulement. Il ne ménageait toutefois pas ses efforts pour finalement terminer 12e, insuffisant cependant pour marquer des points.

"Nous sommes évidemment déçus par ce week-end", commentait Louis Delétraz après ce second meeting de la saison. "A partir de vendredi, nous n'avons pas pris le bon chemin et nous avons manqué de vitesse. Nous avons vraiment essayé de régler ce problème, mais nous n'y sommes pas parvenus avant dimanche."

"J'ai calé pendant lors de l’arrêt au stand lors de la course 1, c'était de ma faute. Mais je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose au résultat global. Nous avons vraiment eu un problème avec la température des pneus, et avec le fait que la voiture et le pneu fonctionnent ensemble."

"Dès le tour de formation avant le départ de la course de sprint, j'ai pu sentir que la voiture était mieux. Je pouvais attaquer et nous avions un très bon rythme. Habituellement, la deuxième course de F2 du week-end est une procession, mais j'ai pu dépasser plusieurs voitures et nous n'avons pas eu beaucoup de dégradation, donc c'était bien".

Pas de répit pour les concurrents de la FIA F2, qui se retrouveront dès le week-end prochain sur le circuit du Hungaroring. Louis Delétraz, qui pointe à la neuvième place du championnat avant ce troisième rendez-vous de la saison en autant de week-ends, reste confiant avant cette nouvelle échéance.

"La bonne nouvelle est que nous avons trouvé où nous avons eu le problème ce week-end et nous pouvons le résoudre pour le week-end prochain en Hongrie", continue-t-il.

"Nous pouvons peut-être nous permettre un mauvais week-end, mais nous ne voulons certainement pas en passer d'autres dans une compétition aussi relevée".

On rappellera que, malgré un abandon dans la Course 2 du Red Bull Ring ce week-end, c’est le Russe Robert Shwartzman (Prema Racing) qui pointe à la première place du championnat grâce à sa victoire dans la course de samedi. Il devance le Danois Christian Lundgaard (ART Grand Prix) qui s’est lui imposé lors de la seconde course du week-end. Le Britannique Callum Ilott ‘UNI-Virtuosi Racing) complète le top 3 provisoire.