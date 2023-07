Verschoor profite du Safety Car et s'impose

Lire aussi : Crawford signe sa première victoire en F2, deux Français sur le podium

Deuxième du sprint de samedi, Victor Martins s'élançait en pole position de la Course Principale du Red Bull Ring. Son compatriote et coéquipier Théo Pourchaire était troisième, derrière Frederik Vesti. Ce dernier a pris le meilleur envol à l'extinction des feux pour virer en tête avant même d'aborder le premier virage. Pourchaire a également profité d'un mauvais départ de Martins pour remonter en deuxième position.

Au terme du premier tour, le classement était le suivant : Vesti, Pourchaire, Martins, Maini, Doohan, Daruvala, Fittipaldi, Cordeel, Verschoor, Hauger. En difficulté, Martins a rapidement été attaqué par le duo Maini-Doohan au virage 3, perdant deux autres positions. Cette passe d'armes a bénéficié à l'Australien, qui a pris la troisième place.

Alors que la situation se calmait dans le top 5, le reste du peloton se battait ardemment. Bouchonnant ses adversaires, Cordeel a été dépassé par Verschoor avant de tasser copieusement Hauger dans la montée vers le virage 3, ce qui a permis à Iwasa de trouver l'ouverture sur les deux hommes.

Les premiers arrêts au stand, lancés par les pilotes ayant pris le départ en supertendres, ont eu lieu avant d'atteindre le cap des 10 tours de course. Parmi eux se trouvaient Pourchaire, Doohan, Maini ou encore Martins. Lui aussi en supertendres, Vesti a pu emmener son train jusqu'au 11e tour. S'il a quitté les stands devant Pourchaire, l'undercut du Français lui a permis de réduire son retard sur le pilote Prema de plus de moitié.

Le rythme de Vesti était néanmoins supérieur à celui de Pourchaire, l'écart a progressivement augmenté au fil des tours. Pendant ce temps, Fittipaldi, Verschoor, Iwasa et Leclerc occupaient les premières places, engagés dans la stratégie tendres-supertendres alternative.

Et l'arrêt de Leclerc a bouleversé la fin de course : le Monégasque a été renvoyé en piste alors que sa roue arrière droite n'était pas correctement fixée. Celle-ci a fini par se détacher, provoquant à la fois l'abandon du pilote et la sortie du Safety Car. Toujours en piste lors de cet incident, Fittipaldi, Verschoor et Iwasa en ont profité pour troquer leurs tendres usés pour des supertendres pendant le SC. Le Brésilien a cependant attendu un tour de plus avant de faire son arrêt, ce qui lui a fait perdre plus de positions que ses rivaux.

À la relance, à huit tours de l'arrivée, Vesti, Doohan et Pourchaire constituaient le top 3 mais Verschoor (cinquième), Iwasa (sixième) et Fittipaldi (neuvième) bénéficiaient de pneus plus performants. Sans surprise, ces trois pilotes ont dynamité le peloton. En moins de deux tours, ils étaient respectivement troisième, quatrième et huitième.

La crevaison de Maini, à la suite d'un contact avec Hauger, a suspendu temporairement les débats avec l'application du VSC. Mais cela n'a pas suffi à Vesti, le pilote Prema a été dépossédé des commandes de la course dans l'avant-dernière boucle par un Verschoor survolté. Iwasa n'était pas en reste, il a été l'auteur de deux dépassements par l'extérieur dans le virage 6.

Malgré la forte pression de ce même Iwasa, Verschoor a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, offrant à VAR son premier succès en F2. Iwasa s'est avoué vaincu pour quatre dixièmes, Vesti a pu sauver la troisième place. Doohan a terminé quatrième, tandis que Bearman et Fittipaldi ont profité de leurs pneus supertendres pour compléter le top 6.

Un temps prétendant au podium, Pourchaire a terminé septième, devant Crawford, Martins et Daruvala.

Red Bull Ring - Course Principale