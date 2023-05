Vesti s'impose dans une course interrompue par le drapeau rouge

En pole position pour la Course Principale de Monaco, Frederik Vesti a conservé son avantage au départ. À la sortie du premier virage, il était pris en chasse par les ART de Victor Martins et Théo Pourchaire. Le peloton est resté très sage à l'approche de Sainte Dévote et dans les virages suivants, la distance de course étant plus longue que celle du sprint de samedi, avec l'obligation de changer de gommes.

Si Martins est resté dans le sillage du leader dans les premiers kilomètres, Vesti a fini par se constituer une avance de plus de deux secondes, se protégeant ainsi du DRS. Le Danois restait toutefois menacé par l'undercut ou l'overcut, d'autant que Clément Novalak et Ralph Boschung ont donné le coup d'envoi de la salve d'arrêts au huitième tour.

Mais seuls les pilotes coincés dans la seconde moitié du classement ont effectué leur arrêt en début de course, de quoi permettre à Vesti de doubler son avance sur Martins, lui-même assez loin de Pourchaire.

La casse moteur d'Enzo Fittipaldi peu avant le cap de la mi-course a pimenté les débats mais seule une procédure de Virtual Safety Car a été réalisée, le règlement FIA F2 interdisant aux pilotes de s'arrêter lors d'un VSC. L'accident de Jack Doohan à Massenet a toutefois résulté en un Safety Car, puis un drapeau rouge quelques instants plus tard compte tenu des débris sur la piste, de l'état du rail et des fluides déversés par la monoplace de l'Australien sur la piste.

Avant ce drapeau rouge, les leaders avaient déjà changé leurs pneus sous SC, ART s'étant fait une frayeur cependant en effectuant un double arrêt qui a un peu duré pour Pourchaire, sa voiture étant tombée du cric pendant le changement de pneus !

Une vingtaine de minutes plus tard, la course a été relancée. Vesti menait devant Martins, Pourchaire, Maloney, Verschoor, Hauger, Maini et Stanek, qui s'élançait bon dernier ! Pour Martins, la course a pris un tournant pour le pire avec une pénalité drive-through : alors que les commissaires intervenaient encore sur la voiture de Doohan et que les drapeaux jaunes étaient agités, le Français a frôlé les personnes sur la piste et n'a pas suffisamment ralenti selon la direction de course...

Son coéquipier Pourchaire enfilait à sa place le costume de chasseur face à Vesti, mais le pilote Prema était particulièrement performant et fonçait vers la victoire. Pourchaire et Maloney ont complété le podium. Derrière, Verschoor, Hauger, Maini, Stanek, Martins (auteur du meilleur tour), Crawford et Iwasa ont inscrit les derniers points en jeu.

Le succès de Vesti en Principauté lui offre les commandes du championnat devant Pourchaire, et l'avance du Danois pourrait augmenter car le pilote ART est sous la menace d'une pénalité pour une éventuelle infraction lors de son arrêt au stand.

Monaco - Course Principale